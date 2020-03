«Penso che il Palermo possa fare grandi cose. Ci sono degli scalini da superare. Il primo è quest’anno, dobbiamo guardare anno per anno. Sono venuto qua perché il progetto è importante. Con questa società penso che il Palermo possa fare tanto. Non mi sarei aspettato tutto questo calore da parte dei tifosi. Per me è un punto d’arrivo. Nessuno può darti tutto questo amore. Sono innamorato di questa città. Resterò certamente anche in serie C. Non sono venuto qua per fare la serie D. Voglio fare la serie C,B e possibilmente anche la serie A». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.