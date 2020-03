«Ho un buon rapporto con tutti gli Under. Ultimamente ho passato un po’ di tempo in più con Peretti e Fallani. Fallani non è partito benissimo, ma è migliorato molto. Lo vedo pronto per la categoria e forse anche per qualcosa di più. E’ un buon portiere fra i pali, sta migliorando nelle uscite. Piano piano sta diventando un portiere. Gli manca un po’ di personalità, ma quella gli verrà piano piano. E’ un processo di crescita. Le basi ci sono e può diventare un portiere forte». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.