«La squadra è stata costruita benissimo. I dirigenti hanno fatto un grande lavoro in poco tempo. Hanno portato il meglio che potessero prendere in quel momento. Ci siamo dovuti calare nella realtà della categoria. Abbiamo fatto un po’ di fatica. Abbiamo trovato campi un po’ complicati. Lì anche tante squadre di serie A fanno fatica a giocare». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.