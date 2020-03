«Gli acquisti invernali? Ci hanno portato punti in classifica. Alla fine hanno fatto la differenza. Silipo ha fatto un gran gol e Lucca è molto forte. Floriano è il sostituto naturale di Santana. E’ un giocatore devastante in questa categoria». Queste le parole di Pelagotti, portiere del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.