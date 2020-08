Attraverso una nota, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Davide Petermann è del Cesena. Ecco quanto si legge:

“Il Cesena FC comunica di aver proceduto in data odierna al tesseramento del calciatore Davide Petermann. Il centrocampista romano classe ‘94 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Ventisei anni il prossimo 25 dicembre, Petermann ha giocato l’ultima stagione nella Vibonese (Serie C girone C) collezionando 26 presenze e mettendo a segno tre reti. Cresciuto nel settore giovanile del Siena, passa al Palermo dove disputa due campionati di Primavera tra il 2012 e il 2014 (43 gare, 12 gol). L’esordio tra i professionisti avviene con la maglia del Sud Tirol nel campionato di serie C 2014/15 che, dopo il mercato di gennaio, prosegue alla Torres. Al Palermo, che ne aveva conservato la proprietà, torna due volte: nel febbraio del 2016 (dopo la prima parte della stagione al Santarcangelo) ma un infortunio gli impedisce il debutto in serie A; nel 2017 (dopo un campionato diviso tra Teramo e Carrarese) quando fa in tempo ad assaggiare la serie B prima di trasferirsi alla Sicula Leonzio. Liberatosi dal club rosanero, inizia la stagione 2018/19 nelle file della Reggina per chiuderla alla Pistoiese. Tra i professionisti ha giocato 110 incontri mettendo a segno sette reti”.