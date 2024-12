UEFA, scelto nome della seconda competizione europea femminile: Europa Cup

La UEFA, mediante una nota, ha annunciato il nome della seconda competizione europea a livello femminile. Il torneo, da quello che trapela, dovrebbe articolarsi in sei fasi – due turni di qualificazione e poi ottavi, quarti, semifinali e finale con gare d’andata e ritorno. Di seguito il comunicato:

“UEFA Women’s Europa Cup è stata scelta come nome della nuova seconda competizione femminile per club. Annunciato un anno fa, il torneo sarà lanciato nella stagione 2025/26 e darà la possibilità a un maggior numero di squadre di misurarsi con avversari europei, in un formato che prevede partite d’andata e ritorno a eliminazione diretta.

Il branding della competizione e il nuovo trofeo saranno presentati nel 2025 prima dell’inizio della prossima stagione”.