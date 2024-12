Mister, vuole venire ad allenarci? Ivan Juric trova immediatamente una panchina | Piena lotta salvezza

Dopo l’esonero patito nella Capitale, Juric è pronto a rimettersi in gioco e a guidare una squadra alla salvezza. Vediamo quale.

Il caos che si sta vivendo sulla sponda giallorossa della Capitale ha mietuto parecchie vittime. La prima è stata senza dubbio Daniele De Rossi, che al netto della grande seconda parte di stagione vissuta lo scorso anno è stato esonerato dalla famiglia Friedkin.

Dopo di lui è toccato al suo sostituto, Ivan Juric. Reduce da una esperienza importante a Torino, il croato però non è riuscito a risollevare le sorti della Magica, che è sprofondata in maniera pesante in classifica. Come ennesima mossa disperata dunque la società ha optato anche per il suo esonero.

Rimasto libero, anche se con un contratto fino al termine della stagione proprio con la Lupa, l’ex centrocampista ha immaginato di poter riposarsi fino a giugno, per poi magari ricominciare una nuova avventura. E invece a quanto pare questa opportunità per lui sarebbe già arrivata. Una squadra in piena lotta per la salvezza infatti sembra avergli messo gli occhi addosso, e vuole tentare di portarlo in panchina per mantenere la categoria.

Ecco dove potrebbe allenare Juric

Nella giornata di domenica in Premier League il Tottenham ha stravinto in casa del Southampton con un netto 5-0. Il risultato pesante, unito ad un avvio di campionato altamente disastroso, ha spinto la società ad esonerare il tecnico Russell Martin. I Saints momentaneamente hanno affidato la guida tecnica della squadra al mister dell’Under 21 Simon Rusk. Tuttavia è ovvio che andranno alla ricerca di un nuovo allenatore.

I nomi sul taccuino del club inglese sono diversi, e a quanto pare tra questi spunta anche quello di Ivan Juric, che in questo modo si rimetterebbe quanto prima in gioco. Resterà da capire però qual è la volontà del mister.

Situazione molto critica per il club

Tralasciando la netta sconfitta patita per mano degli Spurs nell’ultimo turno di Premier League, la situazione di classifica per il Southampton è davvero molto pesante.

I Saints infatti ricoprono l’ultima posizione in classifica con appena 5 punti, e con un distacco dalla zona salvezza, occupata dal Leicester City, di ben 9 lunghezze. Anche per questa ragione dunque Juric, viste le circostanze, potrebbe declinare la proposta.