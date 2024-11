UEFA, diritti tv delle coppe dal 2027: corsa a due tra Team e Relevent

Come riportato da SportBusiness, le due agenzie Team Marketing e Relevent Sports Group sono le uniche due candidate rimaste per vendere i diritti delle competizioni per club UEFA a partire dalla stagione 2027/28.

Entrambe hanno inviato la propria proposta a UEFA e all’Associazione dei Club Europei (ECA) in Svizzera alla fine del mese scorso e sono state selezionate. Il processo di selezione è gestito dalla UEFA Club Competitions SA (UCCSA), la joint venture creata dalla UEFA e dall’ECA. Team non offre una garanzia minima a UEFA, lavorando invece su un modello basato su commissioni. Relevent, invece, garantisce invece un minimo di 250 milioni di dollari a stagione per i diritti tv negli Stati Uniti. Le due agenzie, facevano parte di un gruppo di almeno cinque agenzie di marketing sportivo di alto livello che hanno rispettato la scadenza del 10 settembre per la presentazione delle offerte.