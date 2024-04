UEFA, Ct in pressing per rose da 26 giocatori per EURO2024: oggi incontro in Germania

Oggi incontro in Germania tra i tecnici e la UEFA: sul tavolo la richiesta di allungare le rose per il torneo che si disputerà a giugno. A riportarlo e Calcioefinanza.it, Spalletti, insieme agli altri 23 allenatori delle nazionali qualificate per la fase finale della competizione, si riuniranno a Düsseldorf per partecipare a un workshop organizzato dall’Uefa.

La posizione dei tecnici è contrastante: Nagelsmann, il commissario tecnico della Germania, ha sollevato per primo il dubbio, seguito da Koeman (Olanda) e Southgate (Inghilterra). Spalletti è fortemente favorevole all’aumento a 26 giocatori, ma non tutti concordano: come Deschamps.