Udinese, Runjaic: «Zenga parlò di scudetto a Palermo? Rispondo con un’altra provocazione»

Il nuovo allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, si è presentato oggi in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni, riprese da TuttoMercatoWeb.com:

«Sono molto contento e curioso, voglio curare tutti i dettagli, creando uno stile di gioco riconoscibile, ma dobbiamo creare lo stile di gioco che vogliamo noi. In Serie A ci sono tante squadre importanti, anche l’Udinese ha avuto ragazzi importanti, ma la nostalgia non segnerà gol. C’è bisogno di tempo, impegno, abbiamo parlato molto con la società, bisognerà portare qualche cambiamento, sarà una grande sfida ma anche una grande opportunità. Mi interessa poco degli avversari, voglio dare un’identità di gioco a questa squadra indipendentemente da loro».

Al nuovo tecnico bianconero è stata poi posta la seguente domanda: «Ovviamente fu una provocazione, Zenga a Palermo disse di voler vincere lo Scudetto, lei a cosa punta?». Di seguito la sua risposta:

«Io rispondo con un’altra provocazione, nel 1958 Kennedy disse che l’uomo sarebbe sbarcato sulla Luna e nessuno ci credeva. Io vedo la mia carriera un po’ così, vendevo assicurazioni una volta e sono arrivato in Serie A, anche se nessuno mi credeva. Sono più importanti i fatti che le parole, non sono qui per vendere qualcosa, ho 53 anni e penso sia il momento migliore per arrivare a questo punto della carriera, ho tre figli, la stessa moglie ormai da tempo, ho una grande opportunità per cui ringrazio la società, ora c’è da fare fatti. Non ci poniamo alcun limite, vorrei miglioramenti visibili in tutte le fasi di gioco, a partire dall’impegno e dall’energia. Partendo così potrei già dire che due vittorie in più in casa sarebbero un miglioramento importante».