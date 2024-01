Tuttosport: “Spezia raddoppia: con Falcinelli c’è anche Mateju. Le trattative del giorno in B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Non è stato un lunedì particolarmente movimentato per il mercato di serie B. Chi doveva e poteva muoversi l’ha già fatto per tempo, altri aspetteranno probabilmente gli ultimi giorni del mercato. Qualcosa comunque è successo anche nella giornata di ieri. Ci siamo per il passaggio a titolo definitivo di Falcinelli allo Spezia dal Modena, che avrà un bonus in caso di salvezza degli spezzini e non farà altri movimenti nel reparto offensivo mentre resta vigile per un difensore e un centrocampista e continua a firmare rinnovi di contratto: dopo Tremolada, Oukhadda e Duca, ieri è stata la volta anche di Magnino.

Allo Spezia arriverà anche il difensore-jolly Mateju (oggi le visite mediche) dal Palermo, che dalla Ternana ha preso Diakitè per 1.5 milioni di euro dopo averne investiti oltre 3 per l’acquisto di Ranocchia dalla Juventus. Per sostituire il partente, gli umbri stanno valutando profili giovani, su tutti Pellegrino del Milan e Bonfanti dell’Atalanta. La Feralpisalò ha chiesto il difensore Kartsev (è al Catanzaro, ma di proprietà della Fiorentina), oggi cederà ufficialmente Minelli al Novara e per sostituirlo come dodicesimo pensa a Liverani dell’Alessandria, che ha già indossato la maglia dei bresciani in serie C.

Il Como prende Braunoder, centrocampista dell’Austria Vienna, per la difesa segue Svarnas (Rakow) e Sampirisi (Reggiana) e per l’attacco studia un colpo importante: Strefezza, in uscita dal Lecce. Il Cosenza preleva il difensore classe 2005 De Angelis dal Brindisi e segue Krajnc del Catanzaro, il Bari insiste per il centravanti della Giana Erminio Fumagalli. Si è arenata la trattativa tra il Brescia e il Perugia per il difensore Dell’Orco: Cellino lo vuole in prestito, Santopadre vuol sentir parlare solo di titolo definitivo e inoltre il presidente delle Rondinelle sta prendendo in considerazione anche l’idea di non fare altri movimenti chiudendo la stagione con una rosa con tre giocatori a scadenza di contratto (Cistana, Van de Looi e Huard). Il Pisa aspetta di sapere le condizioni fi siche esatte di Bonfanti e se il problema agli adduttori non sarà nulla di grave, non andrà a prendere altri attaccanti. Un attaccante che piace a tanti è Soleri, che il Palermo sarebbe anche disposto a cedere, ma i tifosi rosanero si sono opposti sui social alla partenza del loro beniamino.