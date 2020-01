L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le trattative del giorno in Serie B. Ecco quanto riportato: “Sarà Roberto Stellone, 42 anni, il nuovo allenatore dell’Ascoli al posto dell’esonerato Paolo Zanetti. L’ex tecnico di Frosinone, Bari e Palermo ha battuto la concorrenza di Bepi Pillon e Alfredo Aglietti, toccherà a lui rivitalizzare la squadra marchigiana, che si sta producendo in un campionato un po’ al di sotto delle aspettative dell’estate, quando dopo un mercato importante si puntava ai playoff: l’Ascoli ora è 12°, a 3 punti dagli spareggi promozione, ancora alla portata, Stellone dovrà però cambiare marcia fuori casa dove la squadra ha quasi sempre latitato (vedi nell’ultima trasferta di Trapani, Ascoli sconfitto in superiorità numerica). Per Stellone un contratto da un anno e mezzo, come dire, per la A ci si proverà quest’anno ma soprattutto la prossima stagione, visto che Stellone è un allenatore per cercare la massima serie (la ottenne col Frosinone nel 2015, portandolo dalla C alla A in due stagioni). Stellone nella serata di ieri ha raggiunto la squadra in ritiro a Roma, dove si sta preparando, lontano dalla contestazione dei tifosi, per la sfida di sabato a Livorno. IL MERCATO Salernitana e Cosenza si contendono il centrocampista Jacopo Dezi, 27 anni, in uscita dall’Empoli dove è in prestito dal Parma. Cosenza che è vicino al centrocampista Leonardo Capezzi, 24 anni, proprietà Sampdoria, in prestito all’Albacete (B spagnola). Salernitana che potrebbe beneficiare delle sinergie con la Lazio con gli arrivi del trequartista brasiliano Andrè Anderson, 20 anni, sarebbe un ritorno, e dell’ala destra olandese (di origini nigeriane) Bobby Adekanye, 20 anni. In uscita il difensore franco-camerunese Jean Claude Billong, 28 anni, vicino al Trapani che ha chiuso per il prestito di un altro difensore, Roberto Pirrello, 23 anni, in uscita dall’Empoli, ex Palermo. Lo Spezia ha il sì dell’attaccante esterno Antonio Di Gaudio, 30 anni, in uscita dal Verona, a breve l’annuncio che è atteso anche per il terzino sinistro Luigi Vitale, 32 anni, sempre dal Verona. Il Livorno può riportare in Italia l’attaccante italo-nigeriano Jerry Mbakogu, 27 anni, in forza ai croati dell’Osijek, l’alternativa è l’italo-argentino Franco Ferrari, 24 anni, del Bari. Piace molto l’attaccante del Perugia Christian Capone, 20 anni, lo vogliono Entella, Cremonese e Venezia. Ufficiale l’arrivo del terzino sinistro Francesco Renzetti, 32 anni, dalla Cremonese al Chievo. Cremonese che annuncia il prestito del terzino destro Alessandro Crescenzi, 28 anni, dal Verona. La Juve Stabia chiede l’attaccante esterno Manuel Marras, 26 anni, al Livorno, che nicchia. L’Ascoli lavora a uno scambio di portieri col Novara: nelle Marche approda Gabriele Marchegiani, 23 anni, in Piemonte arriva Ivan Lanni, 29 anni. L’attaccante italo-argentino Diego Peralta, 23enne del Novara, nel mirino di Frosinone e Livorno. Il Pescara ha chiuso per un giovane difensore moldavo Daniel Dumbravanu, 18 anni, che giostrerà fra Primavera e prima squadra, il Pisa è vicino al prestito dall’Inter del centrocampista Marco Pompetti, 19 anni, negli ultimi sei mesi nella Primavera Sampdoria. Pescara, firma la punta Nicolas Belloni, 18enne argentino dal River Plate”.