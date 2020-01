L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le trattative del giorno in serie A: “Il Lecce ha messo un altro centrocampista a disposizione di Liverani: praticamente definito, infatti, l’arrivo di Antonin Barak dall’Udinese. L’accordo tra i due club è arrivata negli ultimi minuti e si stanno limando i dettagli con il centrocampista. Non è detto che questo arrivo escluda quello di Acquah: con lui c’è da tempo l’accordo e si continua a lavorare con ill Malatyaspor per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per la difesa è sempre più Mert Cetin della Roma il candidato prescelto. L’Udinese potrebbe cedere acnhe il difensore De Maio che piace al Bologna. Grandi incroci per gli attaccanti in vista della chiusura delle trattative. Resta “bloccato” Andrea Pinamonti su cui si è informa to anche il Torino, ma l’accordo di riscatto già fissato tra Genoa e Milan impedisce ogni vicenda. Non perde d’occhio il ragazzo neppure il Parma che sperava di avere il giovane Esposito dall’Inter. Ieri, invece, i dirigenti nerazzurri hanno comunicato al ds Faggiano che il giovane talento è “fuori” dal mercato poiché non dovrebbero arrivare altri attaccanti in nerazzurro. Resta aperta una flebile ipotesi nel caso in cui il Napoli decida di liberare Llorente all’ultimo respiro. Difficile, però, che ciò accada visto che il Napoli è sì interessato a Petagna, ma ormai l’accordo con la Spal è che il trasferimento della punta in Campania avvenga solo a giugno. I ferraresi, comunque, hanno la necessità di rinforzare l’attacco anche perché IagoFalque ha scelto di andare al Genoa. L’ipotesi più concreta, ora, è quello che riferisce di uno scambio tra Paloschi e Cerri con il Cagliari (di cui potete leggere diffusamente a pagina 21, a cominciare dalla svolta su Pereiro preferito all’ondivago Pjaca) , senza dimenticare però che Cerri è finito anche sul taccuino del Torino. Tra Spal e Cagliari si discute anche di Lucas Castro, elemento che dovrebbe dare sostanza al centrocampo di Semplici. E oggi ci sarà un importante tentativo della Fiorentina per definire l’ingaggio di Duncan, centrocampista che Iachini ha espressamente indicato come quello in cima alla lista delle sue preferenze. Il Sassuolo, però, è “bottega cara” e si cercherà di limare la richiesta, inserendo nella trattativa il prestito (con diritto di riscatto) di Sottil. L’Alternativa a Duncan è Cassata del Genoa, mentre per la difesa salgono, in contemporanea all’abbassamento delle pretese economiche della Roma, le quotazioni di Juan Jesus, senza trascurare la pista che porta a Dall’Orco del Lecce. Il Sassuolo, invece, cerca di stringere con la Sampdoria per Caprari anche per evitare di venire sorpassato dalla Spal ma, soprattutto, dal Parma che come abbiamo visto non riesce a chiudere per Esposito. I neroverdi emiliani stanno provando anche ad avere Magnani dal Brescia: operazione possibile se Cellino farà arrivare Regini dalla Samp. Il Brescia, intanto, ha praticamente chiuso per un difensore centrale: Ionut Nedelcearu dell’FK Ufa, squadra che milita nel massimo campionato russo. Dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con riscatto fissato a 3,5 milioni”.