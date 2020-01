L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento dell’FC Messina. Nella serata di ieri, il club peloritano ha ufficializzato l’arrivo di Falco e Pini. Oggi tornerà a disposizione il bomber Carbonaro, che al “Barbera” potrebbe strappare una maglia da titolare. E poi Ezequiel Melillo, ai box dal 20 ottobre, la cui convocazione per Palermo resta in dubbio. In infermeria Camara (stiramento): defezione che rilancerà nello scacchiere titolare, e quindi sulla fascia destra nei 4 di centrocampo, Correnti (palermitano doc come Carbonaro), autore, domenica scorsa, di un assist.