L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida a distanza tra Palermo e Savoia. I rosanero hanno ufficializzato il cambio di orario nel derby con l’FC Messina: si gioca alle 15. Così come il Savoia che ospiterà la Cittanovese. Il concetto è stato ribadito dall’AD Sagramola in occasione della firma del protocollo d’intesa tra il club, la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale: «Vogliamo giocare la partita in contemporanea al Savoia, anche per azzerare le voci che accompagnano questo calendario differente. Se giocheranno alle 15 lo faremo anche noi, abbiamo il consenso dell’FC Messina».