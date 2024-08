Tuttosport: “Sorpresa, il Brescia piega un Palermo in fase di rodaggio”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo sconfitto a Brescia.

Il Brescia inizia col botto, battendo meritatamente il Palermo con un gol di Adorni al 90’, dopo un secondo tempo dominato dagli uomini di Maran. A fine partita è arrivata anche la notizia tanto attesa sui diritti televisivi: oltre a Dazn, le partite della Serie B saranno trasmesse anche su Amazon Prime Video. Manca ancora l’accordo con Sky.

Il primo tempo, sotto gli occhi del ds del Tottenham Fabio Paratici, è stato piuttosto noioso. Il Palermo ha cercato di prendere in mano la partita, con qualche iniziativa di Di Francesco e Insigne, ma senza creare grandi pericoli, se non un tiro alto di Insigne nei primi 20’. Intorno alla metà del primo tempo, anche il Brescia ha iniziato a farsi vedere, ma le conclusioni di Borrelli e Galazzi sono state deboli. Il caldo torrido, oltre i 30 gradi nonostante l’orario serale, ha certamente influito sul ritmo della partita. Al 36’, il Palermo ha dovuto sostituire il portiere: Gomis si è infortunato al ginocchio destro in un’uscita alta e ha lasciato il posto a Desplanches. Il primo tempo si è chiuso con tre calci d’angolo per il Palermo, ma senza risultati concreti.

Il secondo tempo è stato completamente diverso. Galazzi ha subito creato un’occasione per Cistana, che però ha concluso alto da buona posizione. Lezzerini ha risposto con una bella parata su Ranocchia, mentre Brunori ha mandato fuori di testa da posizione ravvicinata. Bertagnoli ha sprecato un’occasione clamorosa al 12’, trovandosi solo davanti alla porta dopo una sponda aerea di Borrelli. Poco dopo, Desplanches è stato provvidenziale nel salvare su Borrelli, innescato perfettamente da Galazzi. Anche Galazzi ha provato a segnare su punizione, ma senza successo.

Dionisi, insoddisfatto dell’atteggiamento dei suoi nel secondo tempo, ha cercato di cambiare le cose inserendo Di Mariano e Saric per Di Francesco e Ranocchia, anche se non erano stati i peggiori in campo. Il Brescia ha continuato a dominare, ma sembrava che la porta del Palermo fosse stregata: al 27’, Adorni ha mancato di poco la rete con un colpo di testa su punizione laterale di Olzer. Desplanches ha continuato a salvare i rosanero, opponendosi anche a un tiro di Verreth. Ma il Brescia ha continuato a spingere fino alla fine, trovando finalmente il gol al 90’: cross di Dickmann da destra, torsione di Adorni e palla nell’angolino.

Nel dopo partita, il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha ufficializzato l’accordo con Amazon Prime Video, che trasmetterà le partite del campionato insieme a Dazn. Balata ha anche auspicato un prossimo accordo con Sky, sottolineando l’importanza di questa mossa per il futuro della Serie B e del calcio italiano.