Repubblica: “Poco Palermo a Brescia. Il campionato dei rosa inizia con una sconfitta”

Il debutto in campionato è stato un assaggio amaro per il Palermo, che ha scoperto quanto la Serie B sia molto più impegnativa delle amichevoli estive e della vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Al “Rigamonti”, nella partita inaugurale, il Brescia ha strappato la vittoria con un gol al 90esimo minuto, dopo aver messo sotto assedio la porta dei rosanero per gran parte del secondo tempo. La squadra di Dionisi, dopo un primo tempo promettente, ha mostrato segnali di cedimento nella ripresa, apparendo imballata, timorosa e con un evidente calo fisico.

Dionisi ha confermato il 4-3-3 che aveva funzionato così bene contro il Parma, con Gomis tra i pali, Nikolaou e Nedelcearu centrali di difesa, e Lund e Diakité sugli esterni. A centrocampo Gomes, Blin e Ranocchia, con Insigne e Di Francesco a supporto di Brunori in attacco. Nel primo tempo, il Palermo ha cercato di dominare il gioco con pazienza e personalità, riuscendo a mantenere il possesso palla, ma senza trovare lo spunto decisivo per segnare, complice una solida difesa del Brescia.

Nonostante qualche occasione, come un tiro alto di Di Francesco e alcune incursioni pericolose di Diakité, il Palermo non è riuscito a concretizzare. Al 34’, Gomis è stato costretto a uscire dal campo a causa di uno scontro con Borrelli, sostituito dal giovane portiere Sebastiano Desplanches.

Nel secondo tempo, il Brescia ha preso il controllo del match, creando diverse opportunità pericolose. Cistana ha mancato una buona occasione, mentre il Palermo ha risposto con un tiro da fuori di Ranocchia, ben parato da Lezzerini. Tuttavia, il Brescia ha continuato a premere, con Bertagnoli e Borrelli che hanno sprecato due grandi opportunità.

Con il passare dei minuti, il Palermo è apparso sempre più in difficoltà, e Dionisi ha provato a dare nuova energia alla squadra con gli ingressi di Saric e Di Mariano. Nonostante ciò, il Brescia ha continuato a minacciare, con Adorni che ha sfiorato il gol di testa, e Desplanches che ha salvato su un tiro insidioso di Verreth.

Nel finale, Dionisi ha tentato di dare maggior peso all’attacco inserendo Thomas Henry, ma il Palermo, ormai esausto, si è trovato a difendere con affanno. Infine, dopo aver resistito a lungo, il Palermo è stato punito proprio allo scadere: su un cross di Dickmann, Adorni ha segnato il gol vittoria per il Brescia, lasciando i rosanero a mani vuote.