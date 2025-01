Tuttosport: “Sirigu para. Le Douran gol, e il Palermo va”

Un Palermo pragmatico e combattivo si impone sulla Juve Stabia con una vittoria “sporca” (1-0), la seconda consecutiva e la terza di fila in casa nelle ultime quattro gare. Come sottolineato da Luigi Butera su Tuttosport, si tratta di tre punti pesantissimi, conquistati grazie a una difesa solida, a uno spirito di sacrificio finalmente ritrovato e, soprattutto, a un super Sirigu tra i pali.

LA PARTITA

La Juve Stabia, organizzata alla perfezione da Pagliuca (costretto a seguire il match dalla tribuna stampa), ha dominato a lungo per possesso e intensità, mettendo in difficoltà i rosanero con un movimento continuo e un pressing efficace. Tuttavia, il demerito degli ospiti è stato quello di non concretizzare le occasioni avute: Sirigu è stato decisivo con due interventi straordinari su Candellone e Adorante.

Il Palermo ha saputo resistere e colpire al momento giusto. Il gol è arrivato al 67’, grazie a Le Douaron, che ha ribadito in rete una respinta corta di Thiam su un tiro insidioso di Vasic. Da lì, i rosanero si sono chiusi in difesa, respingendo tutti gli assalti degli avversari con un pizzico di fortuna, ma anche con grande determinazione.

LA SVOLTA ROSANERO

Un mese fa, una partita così il Palermo l’avrebbe probabilmente persa. Oggi, invece, la squadra di Dionisi mostra un volto diverso, fatto di attenzione tattica e sacrificio. Il quinto posto in classifica regala fiducia e una prospettiva nuova per il campionato, alimentando le ambizioni playoff.

LE RECRIMINAZIONI DELLA JUVE STABIA

Nonostante la buona prestazione, la Juve Stabia torna a casa a mani vuote. Pagliuca, protagonista di qualche polemica dalla tribuna, ha visto i suoi giocatori eseguire il piano gara quasi alla perfezione, ma è mancata la precisione sotto porta.