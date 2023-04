L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul campionato di serie B e il programma di pasquetta.

Potrebbero essere partite tattiche, di studio, mettendo in preventivo di incontrarsi di nuovo, fra meno di due mesi, per giocarsi un posto in A. Nel Lunedì di Pasqua, con tutta la Serie B in campo, dalle 12.30 fino a sera, spiccheranno due partite che somigliano molto a spareggi per fare i playoff, cioé Sudtirol-Bari e Pisa-Cagliari, ovvero quarta contro terza e sesta contro quinta. In teoria, sono squadre che potrebbero avere ancora qualche velleità di A diretta, lo stesso Ranieri sogna per il suo Cagliari la possibilità di scalzare il Genoa dal 2° posto. Ma è un’ipotesi non facilmente percorribile, troppa la distanza dallo squadrone ligure che è la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno (27) e non mostra cedimenti anzi, viene da quattro vittorie di fila.

Dunque, per il passo che stanno tenendo tutte e quattro, molto probabilmente le vedremo protagoniste ai playoff e chissà che da una di queste squadre possa uscire il terzo club a salire in A. Per Sudtirol-Bari, stadio Druso tutto esaurito (5500 posti) da una settimana. Fra gli altoatesini, capitan Tait riassume così la sfida: «Importante ma non decisiva – dice al Corriere dell’Alto Adige -. Poi ci saranno altre sei partite con tanti punti in palio. Saranno sette finali, alla fine tireremo le somme ma non ci nascondiamo e puntiamo a fare qualcosa di straordinario, però non va dato per scontato quanto fatto adesso». In avanti, sarà la sfida fra “nuovi italiani”. Nel Sudtirol l’italo-nigeriano Raphael Odogwu, 32 anni, uno che a inizio stagione doveva tornarsene in Serie C e invece fu trattenuto da Bisoli che ne ha fatto la punta di diamante del Sudtirol, 8 gol e 4 assist in stagione col club che gli ha rinnovato il contratto per non perderlo a giugno (andava a in scadenza).

Nel Bari invece, c’è l’italo-marocchino Walid Cheddira, 25 anni, la rivelazione stagionale (anche per la nazionale marocchina che l’ha schierato ai Mondiali) che dopo aver dominato per mesi la classifica marcatori è stato appena scalzato dalla vetta da un altro oriundo al contrario, Gianluca Lapadula del Cagliari, 16 gol a 15. L’italo-peruviano vive un momento magico, 6 reti nelle ultime 4 uscite, con le quali il Cagliari s’è stabilizzato in zona playoff (a gennaio, quando sbarcò Ranieri, i sardi erano undicesimi in classifica). E chissà se Lapadula timbrerà anche all’Arena Garibaldi contro un Pisa che sta perdendo qualche colpo. Per carità, a D’Angelo andrebbe fatto un monumento per come ha risollevato la squadra, ereditata all’ultimo posto. Però nel 2023, dopo la grande rincorsa, non tutto fila liscio. Nella classifica dell’anno nuovo, i toscani hanno raccolto 16 punti, contro i 21 del Cagliari, i 23 del Bari e i 26 del Sudtirol, l’unica squadra imbattuta nel girone di ritorno della B. Nell’ultimo turno, il Pisa è caduto a Cosenza ma l’allarme scatta anche per alcune cadute interne dei nerazzurri, che in casa nel 2023 sono già stati battuti da Cittadella e Sudtirol. Il Cagliari invece, nell’ultima trasferta, il 18 marzo, ha ottenuto la prima vittoria esterna sotto la guida di Ranieri (0-4 in casa della Reggina). In avanti però, fra i nerazzurri toscani, ci proverà l’attaccante Ettore Gliozzi, 27 anni, alla sua migliore stagione in B (a Como, dove giocava l’anno scorso, un po’ lo rimpiangono): è a 9 reti, la doppia cifra darebbe tutto un altro spessore alla sua già buona stagione.