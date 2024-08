Tuttosport: “Serie B Classifica abbonamenti, comanda la Samp. Segue il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla serie B tra mercato e classifica abbonamenti.

La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Jayden Braaf, attaccante olandese del Verona. I granata adesso provano a chiudere per l’attaccante Daniele Verde (Spezia) con una formula che prevede l’obbligo di riscatto solamente al verificarsi di determinati bonus. Sarebbe il primo acquisto importante di un campagna per ora di oggettivo ridimensionamento. I campani hanno chiesto informazioni anche per Gianluca Lapadula, che resta però obiettivo caldissimo per il Pisa dove sembra rientrato il malumore di Knaster, il patron americano che nei giorni scorsi si era lamentato per lo scarso interesse delle istituzioni verso il suo progetto, che prevedrebbe un nuovo centro sportivo e un restauro importante allo stadio. Il Frosinone ha trovato l’accordo con la Roma per avere il centrocampista Ebrima Darboe e adesso punta a quello con la Juventus per il mediano Gennaro Iaccarino.

Il Palermo cerca un difensore centrale e un attaccante: per il primo profilo sono sempre caldi i nomi dello svincolato Gianmarco Ferrari e di Federico Ceccherini (Verona) mentre per il reparto offensivo si scandaglia anche il mercato dell’estero. Il Brescia, che ha già Luca Lezzerini e Michele Avella, ha off erto Lorenzo Andrenacci allo Spezia. Con tatto tra Castagnini e Melissano: i liguri ci stanno seriamente pensando avendo per ora solo Momo Sarr e il giovane Diego Mascardi (Nazionale Under 19). La Carrarese tratta con l’Empoli per il difensore Gabriele Guarino (2004) e l’attaccante Stiven Shpendi (2003). I toscani stanno cercando di trovare un accordo anche col fantasista Filippo Falco (ex Stella Rossa e CFR Cluj) e inoltre hanno chiesto al Milan il prestito del trequartista Mattia Liberali, classe 2007. Il Sassuolo per adesso si tiene Pinamonti, anche se non l’ha fatto partecipare al match di Coppa Italia.

Lo Stoccarda si è detto pronto ad investire 15 milioni di euro, ma non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio quindi il calciatore resta dov’è in attesa che si trovi la quadra necessaria. Il Catanzaro tra oggi e domani potrebbe chiudere per Tommaso Cassandro, terzino reduce dalla promozione con il Como. Il Cesena insiste con il Bari per il centrocampista Mattia Maita: il club bianconero è pronto ad offrire 300.000 euro per dare a Mignani un giocatore molto gradito al mister, che l’ha allenato di recente. La Juve Stabia giocherà il suo primo match casalingo a Piacenza. A comunicarlo è stato il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza in un incontro con i tifosi. Lo stadio Menti non è ancora agibile, il club aveva chiesto e ottenuto di partire in trasferta nelle prime due gare (a Bari e Catanzaro), ma anche nell’infrasettimanale del 28 agosto dovrà traslocare: la gara casalinga con il Mantova si disputerà quindi a Piacenza. Curioso che non siano stati trovati stadi più vicini per ospitare le “vespe”, che a questo punto si augurano di giocare al Menti almeno il match con il Palermo del 14 settembre.

Nella classifica degli abbonamenti, a meno di una settimana dall’inizio del campionato, comanda la Sampdoria con 18mila, segue il Palermo con 11.5mila, sul podio anche il Frosinone con più di 8mila sottoscrizioni. Chiude il Cosenza con 650, ma Carrarese, Sassuolo e Sudtirol non hanno ancora comunicato il dato.