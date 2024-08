Corriere dello Sport: “Gomis e Insigne lanciano il Palermo. E ora c’è il Napoli”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che ieri grazie a Insigne e a Gomis ha vinto al Tardini contro il Parma la gara valida per il primo turno di Coppa Italia.

Un Parma opaco nel fisico e nelle idee si fa sorprendere dal Palermo e vola fuori dalla Coppa Italia. I rosanero incassano un giusto premio per una condotta di gara accorta e matura, anche se decisive sono risultate almeno tre parate di Gomis. Nel primo quarto d’ora Palermo pericoloso due volte con un impreciso Brunori, poi Diakitè frena Sohm ben lanciato in porta da Valeri. Proprio al 15’ Mihaila in area anticipa Nikolau che gli rifila un calcione intravisto però solo dal Var, che richiama l’arbitro. Rigore, calcia Man ma Gomis si distende e devia in corner. Al 28’ Ranocchia sfiora il palo dal limite. Per mezz’ora, insomma, più Palermo che Parma. Sohm però da schema su rimessa laterale ha una bella palla che spara in curva. Poi Bonny è travolgente e solo un bel tuffo di Gomis gli nega in gol. Il portiere si ritrova tra le mani, al 35’, anche una girata volante di Man. Fuori di un soffio pure un radente di Mihaila al 40’. Al 1’ di recupero Insigne su sviluppi di corner punisce lo schieramento troppo audace del Parma e trafigge sul suo palo Chichizola dopo un inserimento sulla destra.

LA RIPRESA. Nel secondo tempo il Palermo resta vigile e pronto a ripartire mentre si compatta e toglie spazi ai crociati. Si fa male Bonny e gli subentra Partipilo. Poi continuano i cambi su entrambi i fronti: Camara sbuccia un tiro dal limite a quindici minuti dalla fine ma Saric spreca una chance ancora più ghiotta. Ultimi brividi: un rasoterra di Estevez in pieno recupero viene deviato in corner. Dalla bandierina Circati incorna a colpo sicuro ma Gomis è miracoloso e regala la qualificazione ai suoi che ora troveranno il Napoli e che fanno una bella iniezione di autostima in vista di una B tosta come da tradizione. Dionisi sembra già aver trovato la quadra grazie anche a una rosa profonda e di grande esperienza. Il Parma dal canto suo si lecca le ferite (dopo Hernani è finito ko anche Bonny): affinerà la condizione ma deve assolutamente completare la rosa.