Tuttosport: “Serie A sempre più americana. Otto club in orbita USA”

Con il passaggio del Verona al fondo Presidio, otto società della Serie A saranno sotto controllo statunitense. Come riportato da Tuttosport, complessivamente undici club del massimo campionato faranno riferimento a proprietà straniere, rappresentando una svolta significativa per il calcio italiano.

Dal 2020 a oggi, gli investimenti esteri nel pallone italiano hanno superato i 4 miliardi di euro, grazie a una combinazione di fattori che rendono il nostro Paese appetibile. Claudio Sottoriva, professore di economia aziendale all’Università Cattolica di Milano, spiega: «Un primo aspetto può essere l’associazione delle squadre alle città o località artistiche e culturali, come Como o Venezia, estremamente conosciute all’estero».

Un mercato in trasformazione

Il calcio italiano, con molti club in difficoltà economica, offre asset a prezzi scontati. «Acquistare un club con conti in rosso permette di risanarlo e trasformarlo da brutto anatroccolo a player di prima grandezza», continua Sottoriva. Gli investitori puntano anche sulla ripartenza del calcio italiano dopo eventi negativi come le mancate qualificazioni ai Mondiali.

Modelli di proprietà a confronto

Dai fondi di investimento, come Oaktree (Inter) e RedBird (Milan), a gestioni tradizionali come quella di Rocco Commisso (Fiorentina), le strategie variano: «I fondi mirano a risultati economici e finanziari di breve termine, con l’idea di dismettere l’investimento dopo 4-5 anni. I soggetti privati, invece, puntano a una permanenza più lunga, cercando visibilità mediatica».

Stadi e infrastrutture: un’opportunità limitata

Sebbene gli stadi rappresentino un potenziale, per Sottoriva non sono il fattore principale: «In Italia, i tempi di sviluppo dei progetti sono spesso incompatibili con un business plan. Tuttavia, uno stadio nuovo o ristrutturato può avere un impatto positivo sul territorio».

L’attrazione per l’Italia

L’amore per l’Italia negli Stati Uniti si estende oltre il calcio, includendo la stabilità economica e la ripresa post-Covid. «L’Italia è valutata positivamente come uno dei Paesi su cui investire, nello sport e in altri settori».

Geopolitica sportiva

L’arrivo di proprietà estere sta ridisegnando anche gli equilibri geopolitici del calcio italiano. Con il passaggio del Verona in mani statunitensi, è probabile che il club cambi allineamento nelle dinamiche federali, seguendo l’aria nuova che le proprietà estere stanno portando in Serie A