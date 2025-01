Corriere dello Sport: “Parma, c’è Okoli. Chi prende Candreva? Tutte le trattative del giorno”

Il Parma non si ferma ad Alessandro Vogliacco (26). Nei piani del club ducale c’è anche Caleb Okoli (23). L’ex difensore dell’Atalanta, ceduto al Leicester la scorsa estate per circa 15 milioni di euro, sta valutando un ritorno in Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono già in corso i dialoghi per un’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Per l’attacco, resta aperta la pista che porta allo svedese Laurs Skjellerup (22) del Göteborg. Il giovane attaccante è affascinato dall’idea di giocare in Serie A e attende aggiornamenti dal suo entourage.

Rinforzi e idee per gli altri club

Il Genoa punta sul danese Sebastian Otoa (20) dell’Aalborg, per il quale ieri sera è arrivato l’ok. Il giovane difensore, classe 2004, ha una valutazione di circa 2 milioni di euro. Parallelamente, il club rossoblù ha dialogato con Christian Kouamé (27), ma il Torino ha intensificato i contatti nelle ultime ore per uno scambio che coinvolgerebbe Antonio Sanabria (28).

Il Como, invece, continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di consegnare a Cesc Fabregas (37) un attaccante di rilievo. Iván Azón (22) è già bloccato per giugno, ma i lariani hanno sondato anche la pista Beto (26) dell’Everton.

Cagliari e la ricerca del nuovo attaccante

Il Cagliari, al momento, non prevede interventi a centrocampo ma valuta un nuovo attaccante in caso di uscita di Gianluca Lapadula (34), nel mirino dello Spezia. I principali obiettivi del ds Nereo Bonato restano Cyriel Dessers (30) e David Okereke (27), mentre Eldor Shomurodov (29) è più defilato. Luka Jovic (27), in uscita dal Milan, sembra destinato invece al Monaco per motivi di ingaggio.

Le altre trattative

L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha smentito interventi in difesa dopo l’infortunio di Odilon Kossounou (24), ma Axel Disasi (26) del Chelsea resta un nome accostato ai nerazzurri per eventuali valutazioni future.

Infine, tra i centrocampisti, Jorginho (33) ha ricevuto un’offerta dal Flamengo per un contratto triennale, ma non ci sarebbero trattative concrete al momento. Antonio Candreva (37), intanto, si allena per farsi trovare pronto e iniziare una nuova avventura in Serie A prima di chiudere la carriera.