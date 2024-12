Tuttosport: “Sassuolo-Palermo 2-1. Le pagelle”

Come riportato da Tuttosport, il Sassuolo continua la sua marcia vincente grazie alla profondità della rosa, mentre il Palermo può recriminare per una sconfitta immeritata e guardare già alla prossima gara con la voglia di riscatto.

SASSUOLO (4-2-3-1)

Moldovan 6 – Sicuro nei momenti chiave, si fa trovare pronto nel finale quando il Palermo prova il forcing.

Toljan 6.5 – Spinta costante sulla fascia e precisione nei cross. Sfiora l’assist vincente per Moro nel primo tempo.

Odenthal 5.5 – Fatica nei duelli aerei e lascia troppo spazio a Le Douaron sul gol del pareggio. Prestazione rivedibile.

Muharemovic 6.5 – Più solido rispetto al compagno di reparto, tiene alta la linea difensiva e limita i danni.

Pieragnolo 5.5 – Soffre la pressione di Di Mariano e fatica a spingere. Migliora leggermente nella ripresa. (13’ st Doig 6.5) – Entra con personalità e contribuisce a dare equilibrio.

Boloca 6 – Ordinato e pulito nelle giocate, ma manca il guizzo decisivo.

Obiang 6 – Lavora bene in copertura ma cala di ritmo nel finale. (34’ st Iannoni ng) – Troppo poco tempo per incidere.

Berardi 6.5 – Sempre pericoloso quando ha la palla tra i piedi, ma pecca di concretezza. (42’ st Lovato ng)

Thorstvedt 6.5 – Prezioso sia in fase offensiva che difensiva. Suo l’intercetto che porta al primo gol.

Laurienté 7 – Sblocca il match e crea scompiglio sulla fascia. È l’uomo in più di Grosso finché resta in campo. (42’ st Russo ng)

Moro 5.5 – Spreca una grande occasione per il raddoppio e fatica a trovare spazi. (13’ st Pierini 7) – Entra e decide la partita con una punizione magistrale.

All. Grosso 6.5 – Centra la settima vittoria consecutiva, sfruttando al massimo i cambi dalla panchina. Squadra solida e cinica.

PALERMO (4-3-3)

Desplanches 4.5 – Il suo errore spalanca la strada al Sassuolo e condiziona la partita. Serata da dimenticare.

Baniya 5.5 – Troppo irruento e impreciso, rischia con qualche intervento fuori tempo.

Ceccaroni 6 – Tiene botta e prova a guidare la difesa con ordine, ma non basta per evitare la sconfitta.

Nikolaou 5.5 – Alterna buoni interventi a errori di posizionamento. Soffre la rapidità di Laurienté.

Lund 6.5 – Ottimo in entrambe le fasi. Serve l’assist per il pareggio e chiude bene in copertura.

Di Mariano 6 – Si muove molto e crea spazi, ma manca precisione nell’ultimo passaggio. (32’ st Insigne ng)

Ranocchia 6.5 – Leader a centrocampo, recupera palloni e fa girare la squadra con qualità.

Segre 6 – Prestazione ordinata, ma manca il guizzo per alzare il livello del centrocampo. (40’ st Brunori ng)

Di Francesco 6.5 – Colpisce una traversa e lotta su ogni pallone. (32’ st Appuah ng)

Le Douaron 7 – Segna il gol del momentaneo pareggio e sfiora la doppietta. È il migliore dei suoi. (40’ st Henry ng)

Verre 6 – Alterna buone giocate a momenti di pausa. (22’ st Vasic 6)

All. Dionisi 6 – La squadra reagisce dopo un avvio difficile, ma paga caro l’errore del portiere. Sconfitta amara, ma non merita critiche eccessive.