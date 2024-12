Tuttosport: “Il Sassuolo è un rullo, 7 vittorie di seguito”

Come sottolineato da Tuttosport, oggi in edicola, il Sassuolo continua a volare, conquistando la settima vittoria consecutiva in un ciclo che sembra non avere fine. La squadra di Fabio Grosso ha superato anche l’ostacolo Palermo, imponendosi 2-1 al termine di una gara combattuta e sofferta. I neroverdi si confermano in vetta con 21 punti conquistati, dimostrando di poter vincere anche nelle serate più complicate.

Eppure, come evidenziato da Tuttosport, il Palermo di Alessio Dionisi – ex tecnico del Sassuolo – ha disputato una gara solida e organizzata, lasciando l’impressione che un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. I rosanero pagano a caro prezzo un clamoroso errore in apertura del portiere Desplanches, che ha spianato la strada al vantaggio iniziale di Laurienté.

Una sfida aperta e ricca di emozioni

Dopo il momentaneo pareggio di Le Douaron – alla sua prima rete stagionale – il Palermo ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa dello stesso francese, ben neutralizzato da Moldovan. Nella ripresa, Dionisi ha provato a cambiare il volto della squadra inserendo Brunori ed Henry nei minuti finali, ma il forcing rosanero non ha prodotto il risultato sperato.

Come sottolinea Tuttosport, l’arma in più del Sassuolo è stata ancora una volta la profondità della rosa. Anche senza Mulattieri e Volpato, Grosso ha pescato dalla panchina il decimo gol segnato da un subentrato in questa stagione, grazie alla punizione vincente di Pierini. Una statistica che conferma la straordinaria qualità offensiva dei neroverdi.

Prospettive e polemiche

Per il Palermo resta l’amarezza di una sconfitta immeritata e qualche interrogativo sul futuro di Dionisi, già alla terza sconfitta consecutiva. Come riportato da Tuttosport, il tecnico dovrà gestire non solo la pressione del campo, ma anche le polemiche legate all’utilizzo tardivo di giocatori chiave come Brunori ed Henry.

Il Sassuolo, invece, può guardare con ottimismo al futuro e prepararsi allo scontro diretto di giovedì contro il Pisa con sei punti di vantaggio. Tuttavia, Grosso dovrà fare attenzione al mercato di gennaio, che potrebbe mettere nel mirino diversi big della rosa.

Con un biglietto da visita del genere, il Sassuolo si candida ufficialmente per il ruolo di protagonista assoluto di questo campionato.