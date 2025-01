Tuttosport: “Sampdoria e Palermo, grandi affari. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato da Tuttosport, la Sampdoria rompe il silenzio e accelera sul mercato per cercare di risalire una classifica che si fa sempre più preoccupante. Dopo gli arrivi di Beruatto e Niang, i blucerchiati accolgono Marco Curto e Remi Oudin, con l’obiettivo di averli già disponibili per la trasferta contro il Mantova.

I nuovi acquisti

Marco Curto, difensore centrale di 26 anni di proprietà del Como, arriva dopo 12 presenze e 2 gol con il Cesena. Remi Oudin, 28 anni, esterno offensivo o trequartista, cerca riscatto dopo una stagione poco brillante a Lecce. Entrambi sosterranno oggi le visite mediche.

Altri movimenti in corso

Tra i nomi caldi c’è Antonio Palumbo, 29 anni, ex Sampdoria ora al Modena. Il centrocampista, autore di una doppietta contro i blucerchiati lo scorso febbraio, gradirebbe il ritorno a Genova, ma il Modena resiste. Intanto, per la difesa, l’asse con il Venezia resta vivo: si lavora per Giorgio Altare, in alternativa a Sverko.

Le altre squadre attive sul mercato

Palermo: Mancano solo i dettagli ai due grandi affari del Palermo. Per Pohjanpalo si attende che il Venezia individui il sostituto, mentre è virtualmente definito anche l’arrivo di Magnani (Verona).

Bari: Spinge per Leonardo Benedetti, mezzala della Sampdoria, e monitora Gaston Pereiro (Genoa) per l’attacco, in caso di partenze.

Mantova: Lavora al ritorno di Flavio Paoletti, centrocampista scuola Sampdoria ora al Karagumruk, e si avvicina a Tommaso Fumagalli (Como, in prestito al Cosenza).

Pisa: Annuncia l’arrivo di Leonardo Sernicola, terzino destro in prestito dalla Cremonese.

Cremonese: Ufficializza Francesco Folino (Juve Stabia) e valuta Andrea Hristov (Cosenza) come sostituto.

Salernitana: Cerca rinforzi in difesa, con Luca Caldirola (Monza) e Michael Venturi (Cosenza) nel mirino.

Catanzaro: Monitora Enrico Oviszach (Crotone), esterno d’attacco con 9 gol e 3 assist in questa stagione.

Carrarese: Tutto fatto per Filippo Melegoni, centrocampista in arrivo dal Genoa.