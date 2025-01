Il Mattino: “Salernitana, “guerra” di nervi con il Palermo per Saric”

Gennaio è un mese di grandi movimenti per la Salernitana, che continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa. Come riportato da Il Mattino di Salerno, tra le operazioni in entrata spicca l’interesse per Dario Saric, centrocampista italo-bosniaco classe ’97 attualmente in forza al Palermo.

Il direttore sportivo Marco Valentini attende che il club rosanero abbassi le proprie pretese economiche, consapevole della volontà del giocatore di trasferirsi in granata. Saric, infatti, sarebbe entusiasta di ritrovare a Salerno sia il direttore Valentini sia l’allenatore con cui ha già lavorato ai tempi dell’Ascoli, vivendo esperienze positive e reciprocamente soddisfacenti.

Le alternative per il centrocampo

Nel frattempo, Il Mattino di Salerno evidenzia che la Salernitana non esclude altre opzioni e ha puntato Matthias Braunöder, giovane centrocampista del 2002 attualmente in uscita dal Como. La sua caratteristica principale è quella di essere un under, il che lo renderebbe particolarmente appetibile, poiché non occuperebbe un posto nella lista degli over 18.

Situazione in evoluzione

Come sottolineato da Il Mattino di Salerno, la trattativa per Saric potrebbe richiedere ancora del tempo, ma l’intenzione del club granata è chiara: rinforzare la mediana con giocatori di qualità per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La volontà del giocatore e i rapporti pregressi con lo staff della Salernitana potrebbero essere determinanti per sbloccare l’operazione.

Oltre a Saric, il mercato della Salernitana prosegue con altre valutazioni sia per il centrocampo che per il reparto difensivo, con nomi come Michael Venturi e Luca Caldirola tra i candidati principali.