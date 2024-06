Tuttosport: “Previsti investimenti pesanti, obiettivo serie A. Il futuro del Palermo è (quasi) iniziato”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro del Palermo e la panchina che sarà affidata a Dionisi.

Il Palermo ha sorpreso tutti nel valzer delle panchine scegliendo Alessio Dionisi come nuovo allenatore, superando Paolo Zanetti che sembrava il favorito. Il City Football Group, dopo diverse video call con entrambi i candidati, ha deciso di virare su Dionisi, ritenendolo più adatto per rilanciare il club rosanero.

Dionisi, che ha recentemente allenato il Sassuolo, sembrava destinato a una squadra di Serie A, ma ha preferito il progetto ambizioso del Palermo. È previsto un contratto biennale con opzione per un terzo anno, e il tecnico toscano avrà l’obiettivo di puntare direttamente alla Serie A, dopo una stagione conclusa con una semifinale play-off.

Dionisi rispecchia perfettamente l’identikit tracciato dal City Group: un allenatore giovane, già vincitore della Serie B con esperienze significative in Serie A, capace di far giocare bene le sue squadre e di valorizzare i giovani talenti. Questo è ciò che è mancato nelle ultime stagioni al Palermo, che ora deve trovare un accordo con Michele Mignani per rescindere il contratto in scadenza nel 2025.

Con la scelta di Dionisi, l’estate del Palermo entra nel vivo e la costruzione della squadra sarà la prossima sfida. Tuttavia, è ancora in sospeso la scelta del nuovo direttore sportivo. Leandro Rinaudo, il cui contratto scade a fine mese, ha incontrato la proprietà, ma è improbabile che il rapporto continui. Il Palermo cerca un DS giovane e già vincente, ma finora la ricerca non ha dato risultati. Riccardo Bigon, consulente per i club europei del City, sta monitorando il mercato in attesa di un nuovo DS.

Il Palermo dovrà investire pesantemente, come fatto l’anno scorso, per rafforzare la squadra. La direzione sarà tracciata da Dionisi, ma prima bisognerà attendere la firma del contratto. La svolta è questione di giorni: il futuro del Palermo è quasi iniziato.