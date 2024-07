Tuttosport: “Pisa, assalto a Lapadula. Tutino, sfida Samp-Sassuolo. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Manca solamente l’ufficialità per il passaggio del difensore centrale Giovanni Bonfanti al Pisa dall’Atalanta, dove ha disputato l’ultima stagione con l’Under 23 in Serie C. Il colore della maglia rimane lo stesso, ma le prospettive di minutaggio cambiano. Ora spetta a lui confermare di poter essere un prospetto su cui il calcio italiano può puntare per un futuro anche in Nazionale.

Il Pisa sta anche per superare il Bari nella corsa per il portiere del Cagliari, Boris Radunovic. I pugliesi hanno alzato l’offerta, creando un intrigo di mercato, ma potrebbero consolarsi con un doppio colpo in difesa: il centrale Federico Ceccherini (Verona) e il terzino Davide Veroli (Cagliari, era a Catanzaro). La settimana sarà decisiva per l’eventuale passaggio di Gianluca Lapadula al Pisa. Il bomber del Cagliari e della Nazionale peruviana, vorrebbe rimanere in Serie A, ma potrebbe essere tentato dalla possibilità di riconquistare la massima serie con Inzaghi, come avvenuto a Benevento nella stagione 2021-22.

La Sampdoria ha ufficializzato l’acquisto del difensore Simone Romagnoli dal Frosinone, in prestito con obbligo di riscatto, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026. Il ds Pietro Accardi vuole ora arrivare anche a Stipe Vulikic del Perugia, per poi dedicarsi alla cessione di Giovanni Leoni senza scoprirsi nelle rotazioni difensive per Andrea Pirlo.

A Salerno, il difensore Lorenzo Pirola ha salutato i tifosi con un post emozionale sui social prima di firmare per l’Olympiacos. La piazza è in fermento, e il club granata deve piazzare almeno un colpo importante per calmare una tifoseria in continua contestazione. Oltre al centrocampista Federico Zuccon dall’Atalanta, il club ha chiuso per l’esterno offensivo Nicola Dalmonte dal Vicenza e per i difensori Alessandro Pio Riccio dalla Juventus (era in prestito a Modena) e Lorenzo Moretti dalla Triestina. Il ds Petrachi e l’allenatore Martusciello stanno costruendo la squadra con un budget ridotto, ma stanno cercando di prendere elementi funzionali al sistema di gioco del nuovo tecnico.

Ore decisive anche a Sassuolo per le strategie da attuare in caso di partenze dei gioielli Thorstvedt, Turati, Pinamonti, Laurienté e Bajrami. Il club emiliano potrebbe diventare il competitor più pericoloso per la Sampdoria nella caccia a Gennaro Tutino, attaccante che potrebbe formare una coppia offensiva efficace con Mulattieri, puntando al ritorno immediato in Serie A.