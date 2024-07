Tuttosport: “Anche la Lega B segue la Serie A sul regolamento”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul regolamento della Lega B che segue quello della A.

Poco più di un’oretta di assemblea in videocall per impugnare la delibera della Figc sul regolamento elettorale. La Serie B si allinea quindi a quanto aveva già deciso la Serie A. Il campionato cadetto si è riunito ieri d’urgenza anche perché quest’oggi sarebbero scaduti i tempi per l’impugnazione. All’unanimità, l’assemblea ha dato mandato al presidente Mauro Balata di impugnare la delibera con cui la Figc ha approvato, il 15 luglio, il regolamento elettorale, confermando i pesi attribuiti alle singole componenti in vista dell’assemblea per l’elezione del presidente federale del 4 novembre.

«Durante il Consiglio federale di lunedì scorso la Lega B si era già espressa in modo contrario alla delibera, valutando la necessità di attendere l’approvazione del “decreto legge sport”. In quella sede – si legge nel comunicato redatto dalla Lega di B – infatti, il presidente Balata aveva sottolineato il rischio di andare a elezioni Figc con normative in contrasto e sicuramente non adeguate con la disposizione di legge che potrebbe entrare in vigore nei prossimi giorni».

Nell’assemblea di ieri sera, si è toccato rapidamente anche l’argomento relativo allo scottante caso dell’esposto presentato dal Brescia, che chiede alla Figc di vigilare attentamente sui parametri relativi alla ristrutturazione del debito di alcuni club – in particolare Sampdoria, Spezia e Juve Stabia – affinché siano all’interno dei paletti richiesti anche per fare mercato. L’appuntamento si sposta adesso in Figc per una riunione in programma giovedì, quando è attesa la pronuncia del maggior organo governativo del calcio italiano.

Per il Brescia, che ha sollevato il caso, è intervenuto il direttore generale Luigi Micheli mentre il presidente Massimo Cellino non si è visto. La Sampdoria si è detta tranquilla anche in assemblea, aggiungendo di non correre dietro alle notizie che la riguardano e che continuano a circolare. Il club blucerchiato, dopo le risoluzioni di contratto con Conti, Verre e Askinsen e le cessioni di De Luca e Delle Monache, è certo di essere in regola con la ristrutturazione del debito. Se dovesse poi arrivare anche la cessione di Leoni, ci sarebbero ancora più chance per andare all’assalto del prossimo obiettivo di mercato (Tutino). Anche lo Spezia si è liberato in questo mercato di contratti pesanti, mentre la Juve Stabia sta effettuando operazioni che la rendono serena e tranquilla.