Il calciomercato si appresta a iniziare, tante le squadre che vogliono rinforzarsi nel mercato di riparazione in Serie C. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione su tutte le trattative. Il Perugia potrebbe pescare in casa Bari due nomi che per l’attacco, si tratta di Leonardo Candellone e Simone Simeri, entrambi hanno trovato poco spazio nello scacchiere di Auteri. Gli umbri hanno anche sondato Tommaso Biasci e Michele Vano del Carpi, quest’ultimo è stato accostato anche al Palermo. Intanto l’Avellino si sta muovendo per avere in prestito il difensore Joel Baraye dalla Salernitana. Anche la Juve Stabia vuole rinforzarsi, i nomi sono quelli di Leonardo Gatto della Triestina e Andrea Cittadino del Bisceglie.