Oggi giornata delicata per Palermo e Foggia in Serie D, i rosanero devono vincere e cercare di mantenere a distanza il Savoia. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione in Serie D. Per le capoliste, difficoltà in avvio del girone di ritorno: 3 ko su 3 per Pro Sesto (B), sconfitte Prato (A), San Nicolò Notaresco (F), pareggi per Bitonto (H) e Palermo (I) i rosanero allenati da Rosario Pergolizzi solo 8 reti fatti nelle ultime 9 gare. Non ne hanno approfittato le inseguitrici: sconfitte Lucchese, Casale e Sanremese (A), Grosseto (E), pari Foggia (H) e Savoia (I). Cammino travolgente per il Campodarsego di Antonio Andreucci: +7 sul Legnago; l’imbattuto Mantova (D) di Lucio Brando, attacco più prolifico dalla A alla D, 53 gol fatti, +7 sul Fiorenzuola. Decisi a ripartire di slancio il Prato (A) che riceve il Verbania rigenerato dagli innesti del mercato invernale del dt Nicolò Mussa e l’arrivo del nuovo trainer Corrado Cotta; il Casale al “Palli” col Vado; dopo due stop di fila la Sanremese nel derby ligure con la Lavagnese galvanizzata da tre successi consecutivi; Lucchese, trasferta trabocchetto col Real Forte Querceta. Vuole la quinta vittoria esterna, quarta di fila la Caronnese col Savona con problemi societari senza “rimbori spese” da mesi. Dopo tre ko in 10 giorni la Pro Sesto (B) non può fallire la vittoria al “Breda” con la Virtus Bolzano. Legnano: 2 “pieni” di fila col nuovo mister Giovanni Cusatis nel derby ad Inveruno contro il fanalino di coda in caduta libera: 6 stop di fila. Arconatese (14 punti nelle ultime 6 gare) a Sondrio per la sesta vittoria di fila. Fattore campo da capitalizzare per Campodarsego (C) con l’Este, Legnago col Mestre. Il Lentigione (D) sogna l’impresa col Mantova, trasferta a rischio per il Fiorenzuola con la Sammaurese. Il Monterosi (E) per imporsi sul campo del Grassina, tenere a -6 il Grosseto che riceve il fanalino di coda Tuttocuoio. Non può permettersi passi falsi il San Nicolò Notaresco (F) sul campo della Jesina (in casa 5 stop nelle ultime 7), il Matelica prenota l’ottava vittoria di fila a Giulianova che non vince da 6 turni. In ascesa i molisani del Campobasso imbattuti da 11 gare (27 punti) ospitano il Tolentino che non perde da 6 gare (3 vittorie e tre pari). Una formalità per la Turris (G) in casa col Ladispoli ultima. Torres per l’ottava vittoria di fila nel derby col Lanusei. Torna a crederci l’Audace Cerignola (H) nelle ultime 9 gare 8 vittorie e un pari, ottenuto il successo a tavolino col Taranto per la posizione irregolare del tesseramento di Kosnic, a -5 dalla vetta, la squadra di Vincenzo Feola per un blitz col neopromosso Grumentum, fattore campo da sfruttare: Foggia con la Nocerina; Bitonto col Fasano; Sorrento col Gravina. Palermo (I) senza i difensori Doda e Vaccaro deve piegare il Roccella, stesso discorso per il Savoia che attende il Ragusa.