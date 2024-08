Tuttosport: “Parma, via con un flop. Fa festa il Palermo”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla vittoria del Palermo ieri contro il Parma.

Un’altra squadra di Serie B elimina una di A. Il Palermo sbanca il Tardini nella prima sfida ufficiale della stagione grazie a rete dell’ex di turno, Roberto Insigne, che nel recupero della prima frazione ha siglato il gol decisivo. Solo amarezza per gli uomini di Pecchia, soprattutto per l’errore dal dischetto di Man sul risultato di 0-0 che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Inoltre, c’è anche una nota negativa per gli emiliani, vale a dire l’infortunio di Bonny, costretto a uscire prima dell’ora di gioco a causa di un infortunio al polpaccio.

Nella prima frazione di gioco, si assiste a una gara su ritmi elevati nonostante si noti bene che sia ancora un calcio prettamente estivo. Il Palermo prova subito a mettere in difficoltà il Parma che, invece, si rende subito pericoloso: al 20’ Mihaila anticipa Nikolaou che colpisce l’attaccante romeno e regala un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Man: la sua conclusione viene respinta da Gomis. Il Parma prova allora ad alzare il ritmo nel finale di primo tempo ma nel recupero sono i rosanero a trovare la via del vantaggio: su sviluppo da corner la difesa gialloblù si fa cogliere impreparata e Insigne calcia potente sul primo palo, lasciando di stucco Chichizola.

Nella ripresa, come da copione, il Parma le prova tutte per la ricerca della rete del pareggio senza però impensierire eccessivamente Gomis. Il Palermo prova allora a sfruttare gli spazi lasciati dal Parma in campo aperto rendendosi più volte pericoloso, ma sempre mancando di precisione nella fase di rifinitura. I ritmi della partita sono più bassi rispetto a quelli del primo tempo, permettendo al Palermo di difendersi basso, lasciando pochissimi spazi ai gialloblù, che ci provano soprattutto con tentativi da fuori area ma senza inquadrare la porta.

Nei minuti di recupero il Parma ha l’occasione per trovare il pareggio da corner, con Circati che svetta di testa ma Gomis compie una parata fenomenale e con un riflesso clamoroso evita il pareggio. La squadra di Pecchia tenta l’assalto finale, ma le energie sono ridotte al minimo e il match termina con la vittoria dei rosanero. Il Palermo passa così il turno e si regala un’altra sfida di Serie A: ai sedicesimi i siciliani affronteranno il Napoli di Conte, uscito vincitore ai rigori dal confronto del Maradona col Modena.