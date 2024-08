Gazzetta dello Sport: “Parma-Palermo 0-1, le pagelle”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match vinto ieri dal Palermo contro il Parma.

PARMA (4-2-3-1) Chichizola 5,5; Coulibaly 6, Osorio 6 (dal 1’ s.t. Circati 6), Balogh 6, Valeri 5,5 (dal 22’ s.t. Delprato 6); Cyprien 5,5 (dal 22’ s.t. Camara 5,5), Estevez 6; Man 5 (dal 35’ s.t. Kowalski 6), Sohm 5,5, Mihaila 6,5; Bonny 6 (dal 12’ s.t. Partipilo 5,5).

PANCHINA Suzuki, Corvi, Valenti, Hainaut, Haj, Mikolajewski.

ALLENATORE Pecchia 5,5

ESPULSI nessuno

AMMONITI Mihaila per gioco scorretto

PALERMO (4-3-3) Gomis 8; Diakitè 6, Nedelcearu 6 (dal 36’ s.t. Peda 6), Nikolaou 5,5, Lund 6; Blin 6, Gomes 6, Ranocchia 6,5 (dal 29’ s.t. Saric 5,5); Insigne 6,5 (dal 21’ s.t. Di Mariano 5,5), Brunori 5 (dal 29’ s.t. Henry 5,5), Di Francesco 5,5 (dal 21’ s.t. Vasic 6).

PANCHINA Desplanches, Nespola, Graves, Buttaro, Pierozzi, Ceccaroni, Appuah.

ALLENATORE Dionisi 6,5

ESPULSI nessuno

AMMONITI Blin e Gomes per gioco scorretto; Henry per proteste

ARBITRO Perenzoni di Rovereto, 5,5 (Miniutti 5,5-Regattieri 5,5)

VAR Maggioni 6,5

NOTE Paganti 5.034 per un incasso di 35.025 euro. Tiri in porta 4-4. Tiri fuori 8-5. Angoli 6-5. In fuorigioco 1-1. Recuperi: p.t. 4’; s.t. 6’