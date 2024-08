Gazzetta dello Sport: “Parma sciupone e poco brillante. Il Palermo vola con super Gomis”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara che il Palermo ha vinto contro il Parma.

Un gol di Roberto Insigne al tramonto del primo tempo condanna il Parma alla sconfitta e regala al Palermo, nel prossimo turno, una sfida da sogno, al Maradona, contro il Napoli di Conte. Sotto gli occhi di Mircea Lucescu, ct della Romania, e del presidente Kyle Krause appena arrivato in Italia, la squadra di Pecchia è apparsa meno brillante e aggressiva del solito. È vero che ha avuto l’occasione per aprire le danze, al 20’ del primo tempo, quando l’arbitro, dopo revisione al Var, ha concesso un rigore: ma Dennis Man si è fatto deviare il tiro da Gomis. E ogni volta che ci hanno provato, con Bonny, con Mihaila, con lo stesso Man, gli emiliani hanno sempre trovato l’opposizione di Gomis, in giornata di grazia. Del Palermo di Dionisi, oltre alla solida organizzazione collettiva, è piaciuta soprattutto la volontà di aggredire l’avversario e di ribattere colpo su colpo.

Vantaggio e reazione Dopo la rete di Insigne (nata da una grave incertezza della difesa emiliana) e dopo l’intervallo, ai ragazzi di Pecchia sono mancate le energie, sia fisiche sia mentali, per costruire la rimonta. Man non si è mai acceso, Mihaila ha cercato qualche spunto, ma è sempre parso molto isolato, e Bonny, dopo dieci minuti della ripresa, si è infortunato al polpaccio destro ed è stato costretto auscire. Brutto colpo per il Parma, soprattutto in vista dell’esordio di sabato in campionato, al Tardini, contro la Fiorentina: se si tratta di un problema muscolare, ne avrà per una quindicina di giorni.

Bene il Palermo Il Parma, nel tentativo di raggiungere il pareggio, si è allungato un po’troppo e il Palermo ne ha approfittato per piazzare un paio di velenose ripartenze. La difesa siciliana, ben orchestrata dai due centrali, non ha sofferto le avanzate del Parma, anche perché senza Bonny l’attacco di Pecchia è sembrato davvero molto leggero e poco pungente. Nel recupero l’occasione più importante è capitata sulla testa di Circati (azione d’angolo calciato da Estevez), ma Gomis ha ancora una volta, miracolosamente, ribattuto quasi sulla linea di porta. Il portiere del Palermo

merita la copertina di questa sfida che, senza di lui, molto probabilmente, avrebbe avuto un risultato ben diverso.