Finalmente si ritorna a giocare dopo la pausa per le feste, la Serie D scende in campo e inizia così il girone di ritorno. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione nei vari gironi del campionato dilettantistico. Dopo due settimane per la sosta natalizia, riparte il campionato di Serie D col girone di ritorno. Grande equilibrio in vetta tranne per gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco (+9), dei padovani del Campodarsego (+7), di Pro Sesto e Mantova (+6) sulle seconde. Vietato fallire per le big Foggia e Palermo. Tra i campioni d’inverno il Prato (girone A) attende la matricola rivelazione Fossano allenata dal tecnico vincente Fabrizio Viassi (7 promozioni in carriera), toscani decisi a “vendicare” lo scivolone (3-2) dell’esordio. Tra le inseguitrici Lucchese (in serie utile da 11 turni) per il sesto successo di fila a Chieri. Casale non può mancare la vittoria al “Palli” contro gli spezzini della Fezzanese, una sola vittoria nelle ultime 11 partite. Trasferta trabocchetto per la Pro Sesto (B) al “Battaglia” di Busto Garolfo con l’Arconatese di Giovanni Livieri alla decima stagione di fila con gli “oroblù”. Il Legnano deve imporsi al “Mari” col fanalino di coda Milano City. Scanzorosciate reduce da tre pari, derby orobico a Brusaporto. Campodarsego (C) che non vince da tre turni trasferta trabocchetto con l’Union Feltre. Il Legnago di scena a Villafranca Veronese, Cjarlins a Vigasio. Sogna l’impresa la Calvina (D) del ds Eugenio Olli e del tecnico Michele Florindo, bresciani che hanno chiuso alla grande il 2019, vogliono per fine all’imbattibilità della corazzata Mantova. Fiorenzuola per il quarto “pieno” esterno col Breno. Mezzolara ha vinto 5 delle ultime 6 gare in trasferta per un nuovo blitz con la Sammaurese, in casa negli ultimi 5 match una vittoria e 4 pari. Poker di testa chiamato ad impegni ostici: la capolista Monterosi (E) sul terreno del Gavorrano. Grosseto allo “Zecchini” col Trestina; Scandicci a Grassina Albalonga in casa col Cannara. Sconfitto a fine andata Fiuggi dopo 14 gare utili (13 vittorie) il San Nicolò Notaresco (F) rende visita ai neopromossi molisani del Vastogirardi (che all’andata si imposero 5-3). Matelica per la sesta vittoria di fila in Romagna col Cattolica San Marino. Recanatese (un solo successo nelle ultime 7 gare) attesa al riscatto con la Jesina. Per l’imbattuta Turris (G) di mister Franco Fabiano tre punti d’obbligo con la Vis Artena. Torres per la sesta vittoria di fila nel derby col Latte Dolce. Rischia l’Ostiamare a Latina. Foggia (H) lanciatissimo: 16 punti nelle ultime 6 gare, allo “Zacchera” col Fasano che all’andata sconfisse 1-0 i satanelli. Bitonto deve osare a Francavilla. Il Palermo (I) nel derby regionale col Marsala per tornare al successo dopo aver chiuso il 2019 in fase calante. Il Savoia vuole l’ottava vittoria di fila col San Tommaso.