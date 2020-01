Il calciomercato di Lega Pro entra nel vivo, tante le trattative aperte per ogni società. I club provano a rinfozare il proprio organico per affrontare al meglio il girone di ritorno, l’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Dopo l’attaccante Litteri dal Cosenza, il Padova fa firmare sino al prossimo 30 giugno lo svincolato centrocampista islandese Emil Hallfredsson (’84) ex Udinese e Frosinone. Ennesima dimostrazione di come i biancoscudati del ds Sean Sogliano, malgrado il quarto posto a fine andata, a -9 dalla capolista Vicenza, intendono fare di tutto per l’immediato ritorno in cadetteria. Sta volando verso la serie B la Reggina che dopo la punta Manuel Sarao (’89) dal Cesena, vuole irrobustire il centrocampo, il tecnico Mimmo Toscano gradirebbe riavere alle sue dipendenze due giocatori che ha guidato nella Feralpisalò: i centrocampisti Luca Magnino (’97) e il regista Luca Guidetti (’86). Trattativa complicatissima, difficile che i gardesani possano privarsi di elementi cardine nella rincorsa al vertice. Il ds Gianluca Andrissi valuta le possibili partenze dei difensori Giorgio Altare (’98) e Tommaso Contessa (’90), per il primo ci sarebbero Olbia, Giana e Rimini, per il secondo Sambenedettese e Viterebese. Blindato invece il gioiellino, l’attaccante Andrea Ghirelli (2002), sul quale ci sono club della massima serie (Sassuolo e Inter in primis). Tra i possibili partenti l’attaccante Francesco Stanco (’87) che ha diversi estimatori, tra cui Novara, Rimini e Giana. Il club di Gorgonzola prepara una mezza rivoluzione, dopo l’ufficialità del mediano Daniele Dalla Bona (’83) dalla Fidelis Andria (Serie D), è fatta per un altro ritorno: l’attaccante Alessandro Corti (2000) da una stagione e mezza nei bergamaschi del Villa Valle (D). Una punta resta l’obiettivo primario per il tecnico Cesare Albè, in cima alla lista c’è Matteo Chinellato (’91) del Lecco. Alto il gradimento anche per Niccolò Romero (’92) dell’Alto Adige. In alternativa ad uno di questi tre nomi anche i profili di Carlo Emanuele Ferrario (’86) del Modena e il ritorno dall’Arzignano (dove è in uscita) dell’attaccante friulano Daniele Rocco (’90), nella passata stagione fu determinante nella salvezza dei milanesi con 8 gol in 33 gare. A centrocampo, invece, si va verso uno scambio con il Lecco: in bluceleste Lorenzo Remedi (’91), in biancazzurro Jacopo Scaccabarozzi (’94). In difesa, infine, tramontata la pista che portava a Stefano Negro (’95) che il Monza intende cedere. Il ds Alex Casella del Gozzano vicino al difensore croato Luka Dumancic (‘98) del Lecce, secondo colpo dopo il centrocampista Nicolò De Angelis (2000) della Primavera del Torino. Ravenna monitora il difensore Fabio Varoli (‘99) e il centravanti Cristian Carletti (‘96) entrambi possono lasciare il Carpi. Al Rieti l’attaccante Luca Forte (‘94) dal Pescara. Il Cesena vira sull’esperto bomber Andrea Saraniti (‘88) del Vicenza. Gubbio vicino a far firmare lo svincolato centrocampista Antonio Gammone (‘93) che il tecnico degli umbri Vincenzo Torrente ha avuto la scorsa stagione nella Sicula Leonzio. Il ds Stefano Giammarioli pensa al difensore Matteo Brumat (‘95) del Siena. Il Catania lavora per uno scambio col Trapani, che può avere l’interno Giuseppe Rizzo (‘91), agli etnei l’attaccante Giacomo Tulli (‘87). Dopo aver rescisso col Rimini il portiere Francesco Scotti (‘83) firma con gli abruzzesi del San Nicolò Notaresco in vetta alla classifica nel girone F di Serie D, che avevano liberato il quarantenne Paolo Ginestra, risalito in C nella Fermana, nello scorso campionato con soli 15 gol subiti in 19 gare, determinante per il decimo posto finale dei gialloblù marchigiani. Saluta il Rimini anche il difensore Valerio Nava (‘94) e si accasa alla Vis Pesaro. Sull’esterno destro francese Jeremy Petris (‘98) del Crotone, ex Gozzano, ci sono Lecco e Virtus Francavilla. Portieri: il lituano Marius Adamonis (‘97) dal Catanzaro all’Avellino, torna all’Olbia Simone Aresti (‘86) dal Cagliari.