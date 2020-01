Il calciomercato di Serie B entra nel vivo, tante le squadre che vogliono rinforzare i propri organici in vista della seconda metà di stagione. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Nonostante il tentativo dell’Empoli, Gabriele Moncini è sempre più vicino al Benevento, che ha offerto alla Spal una cifra superiore ai tre milioni di Euro, proponendo all’attaccante – 15 reti in 22 presenze l’anno scorso al Cittadella – un contratto di tre anni e mezzo. In questo modo la capolista si mette in posizione di forza anche nei confronti di Massimo Coda, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo di un contratto in scadenza a fine giugno. Sfumato Moncini, il Frosinone pensa a Leonardo Morosini, che a Brescia è stato protagonista della promozione in A, per poi vedere il proprio utilizzo drasticamente ridursi nel massimo campionato. L’Empoli non è intenzionato a cedere Leonardo Mancuso – inseguito dal Pescara, dove segnò 19 reti l’anno scorso – mentre al contrario Stefano Moreo è in uscita. L’attaccante 26enne piace anche al Carpi, non soltanto al Pordenone. Proprio i friulani, per rafforzare l’organico della squadra che sta sorprendentemente lottando per la serie A, pensano a Luca Ranieri, difensore dell’Under 21 azzurra che ha trovato poco spazio nella Fiorentina. Per il ventenne, l’opportunità rappresentata dal Pordenone sarebbe un ritorno in B, dove lo scorso anno Ranieri era stato titolare con il Foggia. Se il Pisa pensa a Danilo Soddimo, che nelle ultime settimane ha perso spazio nella Cremonese, a compiere il percorso inverso potrebbe essere Francesco Lisi. L’attaccante esterno piace ai grigiorossi, pronti ad acquistarlo a titolo definitivo, rilevando il contratto valido anche per la prossima annata. Per la corsia di destra, la Cremonese contende al Pescara il terzino romeno Romario Benzar, 27enne che a Lecce ha giocato soltanto nei primi quattro turni di campionato. Oltre ad Alessio Cerci, la Salernitana sembra pronta a sciogliere l’accordo anche con Alessandro Rosina, fuori squadra sin dalla scorsa estate, e a cui verrà probabilmente formulata una proposta per la risoluzione. Possibile anche la partenza di Thomas Heurtaux, fin qui mai utilizzato da Gian Piero Ventura. In entrata, i campani pensano a Felipe Curcio, laterale sinistro brasiliano del Brescia. E poi la Salernitana prova a inserirsi nella corsa all’attaccante Tutino, che torna al Napoli dopo il prestito al Verona dove ha giocato poco. È definito il rinnovo (due anni più opzione fino al 2024) di Moses Odjer, che però potrebbe essere ceduto in prestito (il centrocampista ghanese piace a Livorno e Pescara). La Salernitana ha detto no alla Cremonese per Jallow, che può finire alla Lazio.Per inseguire la salvezza, il Trapani cerca rinforzi per la fase offensiva: in attacco è in arrivo Nicola Dalmonte, 22enne che il Genoa aveva ceduto in prestito al Lugano. Dalmonte era stato allenato a Cesena da Fabrizio Castori, che si è da poco insediato sulla panchina siciliana. Castori pensa anche a un altro giocatore diretto in passato, ma a Carpi: Mamadou Coulibaly, 21enne esterno di centrocampo dell’Entella (dove è stato utilizzato soltanto in due match di campionato), ma di proprietà dell’Udinese. L’Ascoli ha smentito l’intenzione di cedere Nikola Ninkovic al Bari, ma ora sull’ex genoano c’è l’interesse anche di un club della Bundesliga: si tratta dell’Hertha Berlino di Jurgen Klinsmann, che segue da vicino il 25enne serbo autore di quattro reti nel girone d’andata.