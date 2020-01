Il calciomercato di Serie A è iniziato col botto, con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan. Ma non è finita qua, ci sono ancora tante trattative in via di definizione, l’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Comincia a decollare il mercato degli attaccanti. Ieri è arrivata l’ufficialità del tesseramento di Destro da parte del Genoa, mossa che porta all’imminente uscita di un attaccante rossoblù. Con la valigia c’è Pinamonti, sempre più vicino alla Spal: nuove conferme sull’operazione, con le parti che si incontreranno a inizio settimana per provare a chiudere. A proposito di punte, la Fiorentina vuole accelerare per Cutrone: decisivo, per definire il passaggio dell’ex milanista dal Wolverhampton al club viola, l’arrivo in Italia del presidente Commisso. Sempre per quanto concerne il reparto offensivo, il Bologna è pronto a sferrare l’assalto decisivo con l’Atalanta per arrivare a Barrow, ma attenzione all’inserimento last minute del Torino (approfondimenti sulla trattativa a pagina 5). Nei discorsi tra la società rossoblù e il club bergamasco si è parlato anche della situazione di Ibanez (nel mirino pure della Sampdoria): il Bologna ha chiesto il prestito del terzino e cerca una soluzione sulla formula che possa accontentare tutte le parti. In casa rossoblù si guarda anche in Olanda: seguito il trequartista Gaston Pereiro, uruguaiano del Psv. La Lazio pensa al futuro e per giugno ha convinto, proponendogli un contratto di 4 anni a 1,5 milioni a stagione, bonus compresi, Gonzalo Escalante, 27enne centrocampista argentino con passaporto italiano e capitano dell’Eibar. club spagnolo con il quale è in scadenza di contratto. Il ds Tare potrebbe provare ad anticipare il suo arrivo a gennaio solo se nel frattempo riuscisse a piazzare il deludente Berisha. Escalante in Italia ha già giocato, appena 21enne, con la maglia del Catania, in Serie B, collezionando 26 presenze e 1 gol. Un rinforzo immediato Inzaghi potrebbe ritrovarselo in casa: a Formello infatti ci si aspetta la rinascita di Jordan Lukaku, che ha subito una nuova pulizia del ginocchio e sta lavorando per tornare a disposizione. Il Lecce è molto attivo a centrocampo: nel mirino Saponara, in uscita dal Genoa, ma salgono anche le quotazioni di Deiola (chiuso nel Cagliari). Il Parma non molla Kurtic, il Brescia nelle prossime ore chiuderà per il finlandese Skrabb e poi darà l’assalto a Zajc.