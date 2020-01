La Lazio sta facendo una stagione fantastica, i biancocelesti sono al terzo posto in classifica con una partita da recuperare contro il Verona e sono a tre punti potenziali da Inter e Juventus, inoltre la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a vincere anche la Supercoppa Italiana. Risultati fantastici che hanno fatto adocchiare il tecnico dei biancocelesti alle big di Serie A e non solo. Per questo la Lazio sta cominciando a pensare anche alla prossima stagione e secondo quanto riporta “TMW” se si dovessero separare le strade con Inzaghi, l’idea sarebbe di affidare la panchina a Rolando Maran, allenatore del Cagliari ed ex tecnico del Catania.