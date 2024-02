Tuttosport: “Palermo, tornano i fantasmi del passato”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara persa dal Palermo contro la Ternana e i fantasmi del passato sul Barbera.

Tornano i fantasmi del passato e soprattutto arriva una sconfitta che rimette nel cassetto i sogni di 2° posto del Palermo. La squadra di Corini cade al Barbera dopo cinque vittorie di fila in casa, un tonfo fragoroso come era successo all’andata con Cosenza, Lecco e Cittadella, contro una Ternana perfetta in difesa e letale in avanti. Per gli umbri tre punti pesantissimi in chiave salvezza.