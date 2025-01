Tuttosport: “Palermo nel caos. Dionisi vacilla De Sanctis saluta”

Il mercato di gennaio è pronto a entrare nel vivo e, come riportato da Tuttosport, le squadre di Serie B stanno già muovendo le pedine per rinforzarsi. Tra le più attive figurano Palermo e Salernitana, entrambe alle prese con situazioni delicate che richiedono interventi rapidi e mirati.

Palermo: Cambiamenti dirigenziali e rinforzi in arrivo

Per i rosanero, i meccanismi di mercato restano complessi e passano attraverso il controllo del City Group. Intanto, i tifosi hanno espresso il loro malcontento con uno striscione contro il direttore generale Giovanni Gardini, definendolo “primo colpevole”. Tuttavia, il principale sacrificato sarà con ogni probabilità uno tra il ds Morgan De Sanctis e l’allenatore Alessio Dionisi.

Per il ruolo di direttore sportivo, i nomi caldi restano Francesco Marroccu, favorito, e Carlo Osti come alternativa. Sul fronte allenatore, nonostante Dionisi sembri destinato alla conferma, sono stati sondati anche profili come Andrea Pirlo, Alberto Aquilani, Rolando Maran, Fabio Liverani e persino Walter Mazzarri.

Per quanto riguarda la rosa, il Palermo deve fare i conti con un attacco che stenta a decollare e una difesa con diverse lacune. Gli obiettivi principali sul mercato includono un centravanti di peso, come Gianluca Lapadula, e rinforzi per il reparto arretrato, con particolare attenzione alla fascia sinistra e al ruolo di difensore centrale.

Salernitana: Mercato per evitare la retrocessione

A Salerno, la situazione è ancora più tesa. Dopo l’esonero di Stefano Colantuono, la panchina è passata a Breda, mentre il ds Gianluca Petrachi rischia il posto nonostante avesse già preparato alcune mosse di mercato. Tra i nomi in entrata figuravano Gaetano Letizia, Keita Baldé e Alberto Cerri, ma ora tutto dipenderà dalle decisioni della nuova dirigenza.

Il primo obiettivo del nuovo corso è l’attaccante Frank Tsadjout, in prestito al Frosinone ma di proprietà della Cremonese. Piace anche Antonio Raimondo, attualmente al Venezia, che Breda conosce bene dai tempi della Ternana. Tuttavia, il giocatore è seguito anche dal Pisa di Pippo Inzaghi, deciso a mantenere il secondo posto in classifica.

Tra i possibili arrivi dalla Serie A, la Salernitana monitora Pyyhtia (Bologna), Marcandalli e Gaston Pereiro (Genoa).

Le altre squadre: obiettivi e strategie

Modena sogna di ottenere Samuele Birindelli dal Monza, mentre Ettore Gliozzi potrebbe partire verso il Südtirol.

Brescia, in crisi di risultati, attende il ritorno del presidente Massimo Cellino per valutare eventuali rinforzi in attacco. Gennaro Borrelli è corteggiato da Empoli e Genoa, mentre Flavio Bianchi potrebbe trasferirsi al Pescara. Tommaso Biasci (Catanzaro) è uno degli obiettivi, ma Cellino guarda anche al mercato estero.

Frosinone sta cercando di blindare il difensore brasiliano Mateus Lusuardi, richiesto dal Palmeiras, disposto a offrire 4 milioni di euro per l’80% del cartellino.