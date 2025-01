Tuttosport: “Palermo, il riscatto porta in zona playoff”

Il Palermo ritrova il sorriso e regala a Dionisi una settimana di pace con una vittoria fondamentale contro il Modena, sotto la pioggia incessante del Barbera. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero spezzano la striscia di otto risultati utili consecutivi del Modena di Mandelli, imponendosi con un 2-0 che rilancia le ambizioni del club siciliano.

Redenzione e conferme

Era una gara da dentro o fuori, dopo l’esonero del ds De Sanctis e l’arrivo di Carlo Osti, con la conferma di Dionisi in bilico. Il Palermo non ha deluso le aspettative, mostrando carattere e sfruttando il 3-5-2, un modulo impensabile in estate ma efficace contro i canarini. Brunori, a digiuno dal 14 settembre, e Le Douaron, al terzo centro nelle ultime quattro partite, hanno firmato il successo.

La partita

Il Palermo sblocca il risultato al 36’ del primo tempo con Brunori, servito da un preciso assist di Ranocchia. Dopo un lungo check al VAR per verificare un possibile fuorigioco (non c’è stata spizzata di nessun rosanero), il gol viene convalidato. Ad inizio ripresa, i rosanero raddoppiano con Le Douaron, ancora su assist di Ranocchia, chiudendo la partita.

Nonostante l’intensità e la qualità del Modena, la squadra ospite è stata sfortunata in alcune occasioni, con Caldara e Abiuso vicini al gol. La difesa rosanero e Sirigu, emozionato nel tornare a difendere la porta del Palermo al Barbera dopo 14 anni, hanno mantenuto la porta inviolata.

Zona playoff e nuovi orizzonti

Con questi tre punti, il Palermo si inserisce in zona playoff, portando fiducia all’ambiente e confermando che la strada intrapresa può essere quella giusta. Dionisi, al termine del match, ha sottolineato l’importanza di costruire sulle qualità individuali dei suoi uomini, adattandosi alle loro caratteristiche.

La vittoria, come evidenzia Tuttosport, è un segnale di ripartenza per una squadra che non ha ancora espresso tutto il suo potenziale. Con la Juve Stabia come prossima avversaria, il Palermo avrà l’occasione di consolidare il proprio rilancio e trasformare questa vittoria in un trampolino per il prosieguo della stagione.