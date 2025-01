Tuttosport: “Palermo-Modena 2-0. Le pagelle”

Le pagelle del match Palermo-Modena, curate da Luigi Butera per Tuttosport, offrono uno sguardo accurato sulle prestazioni dei protagonisti in campo, in una gara che ha visto i rosanero trionfare 2-0 grazie ai gol di Brunori e Le Douaron.

Voti Palermo (3-5-2)

Sirigu: 6

Baniya: 6

Nikolaou: 6

Ceccaroni: 6.5

Pierozzi: 6 (28’ st Diakité 6)

Segre: 6 (39’ st Vasic ng)

Gomes: 6.5 (28’ st Saric 6)

Ranocchia: 7

Lund: 6

Brunori: 7 (44’ st Verre ng)

Le Douaron: 7 (39’ st Henry ng)

Voti Modena (3-4-1-2)

Gagno: 6.5

Caldara: 6.5

Dellavalle: 6

Botteghin: 5 (32’ st Duca ng)

Di Pardo: 6 (44’ st Gliozzi ng)

Gerli: 5.5 (14’ st Battistella 5.5)

Santoro: 6

Cotali: 5.5

Palumbo: 6

Mendes: 5.5 (32’ st Abiuso ng)

Defrel: 5 (14’ st Caso 5)

Arbitro

Bonacina di Bergamo: 6