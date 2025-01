Tuttosport: “Palermo, Cellino vuole 4 milioni per Borrelli. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Con la fine del mercato invernale ormai vicina, le trattative in Serie B si intensificano. Come riportato da Tuttosport, Alessandro Pietrelli, giovane esterno d’attacco della Feralpisalò, è al centro di un’asta che coinvolge diversi club. La Juventus sembrava in vantaggio per inserirlo nella Next Gen, ma la Cremonese è entrata prepotentemente in scena, offrendo al giocatore l’opportunità di misurarsi subito in Serie B con una squadra ambiziosa. Il prezzo del cartellino, inizialmente fissato intorno a un milione di euro, è in aumento a causa dell’interesse crescente.

La Cremonese è molto attiva sul mercato, trattando anche con il Venezia per Christian Gytkjaer, con il Cagliari per Gianluca Lapadula e sondando il Brescia per Gennaro Borrelli. Su quest’ultimo, il presidente Cellino non ha ancora risposto all’offerta del Palermo, convinto che il prezzo possa salire ulteriormente avvicinandosi ai 4 milioni di euro richiesti. I siciliani, intanto, continuano a inseguire Joel Pohjanpalo, ma la trattativa è complicata: il Venezia considera il finlandese una pedina fondamentale per la corsa salvezza.

Colpi e strategie per Bari e Cosenza

Intanto, il Bari è pronto ad accogliere Nicholas Bonfanti dal Pisa. Il giovane attaccante arriverà in prestito oneroso senza diritto di riscatto, con l’obiettivo di essere a disposizione di Longo già sabato nella sfida contro il Cesena. Parallelamente, i pugliesi sondano il mercato per un altro attaccante: Manuel De Luca, in uscita dalla Cremonese non appena Stroppa avrà un’alternativa, o Roberto Insigne, di proprietà del Palermo. Decaduta invece l’opzione Mario Balotelli, che ha rifiutato un trasferimento in Serie B.

Il Cosenza, reduce dalla rescissione con José Mauri, punta in alto: il club calabrese sta cercando di convincere Keita Baldé, ex Inter e Lazio, attualmente svincolato. Keita, però, non gioca una partita ufficiale dall’8 dicembre e il suo stato di forma rappresenta un’incognita.

Altri movimenti in Serie B e C

In attacco, il Südtirol e il Cittadella si contendono Gabriele Gori, attaccante dell’Avellino con 4 gol e 1 assist in 22 presenze in Serie C. Per la Sampdoria, invece, si registrano problemi economici nel trasferimento di Mattia Valoti dal Monza: il nodo principale è l’ingaggio del centrocampista, pari a 600 mila euro, che il club doriano vorrebbe ridurre. La Samp pensa anche a Marco Curto, difensore attualmente in prestito dal Como al Cesena, ma il giocatore interessa anche alla Cremonese.

Tra i giovani, Tjas Begic, trequartista sloveno in prestito dal Parma al Frosinone, potrebbe passare al Pisa. In Serie C, Carrarese e Juve Stabia si contendono Edoardo Saporiti della Lucchese, protagonista con 4 gol e 9 assist nel girone B.

Situazione mercato e dichiarazioni dei club

A Modena, il patron Carlo Rivetti ha dichiarato che il mercato è chiuso sia in entrata che in uscita, a meno di clamorosi colpi di scena. La strategia è chiara anche per altri club che puntano a definire le operazioni negli ultimi giorni, consapevoli che il tempo stringe e le opportunità di mercato potrebbero ancora riservare sorprese.