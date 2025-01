Repubblica: “Palermo, 6 milioni per Pohjanpalo”

Il Palermo è al lavoro per assicurarsi Joel Pohjanpalo, attaccante finlandese classe 1994 e capitano del Venezia. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, l’operazione potrebbe essere il primo grande colpo della nuova gestione sportiva targata Carlo Osti.

Pohjanpalo, che ha un contratto fino al 2027 con il club lagunare, rappresenta un profilo ideale per rinforzare l’attacco rosanero. Il suo stipendio, circa 350 mila euro annui, rientra nei parametri economici del Palermo, e la clausola rescissoria fissata a 6 milioni di euro sembra essere alla portata del budget di gennaio.

Una trattativa in fase avanzata

I contatti tra Palermo e Venezia sono già stati avviati. Il club veneto, attualmente penultimo in Serie A, ha bisogno di liquidità per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. La cessione di Pohjanpalo potrebbe garantire risorse preziose per il mercato in entrata.

Secondo Repubblica Palermo, il Palermo avrebbe proposto una formula di prestito con obbligo di riscatto legato a obiettivi come la promozione in Serie A. Tuttavia, il Venezia preferirebbe incassare immediatamente i 6 milioni della clausola per reinvestire sul mercato. I rapporti tra le parti restano buoni, e c’è ottimismo sulla possibilità di trovare un accordo.

Pohjanpalo, un profilo perfetto per il 3-5-2 di Dionisi

Sul piano tecnico, Pohjanpalo sarebbe un innesto ideale per il sistema di gioco di Dionisi. A Venezia, l’attaccante è già abituato a giocare in un attacco a due punte nel 3-5-2, e le sue caratteristiche lo rendono adatto anche come prima punta fisica per far salire la squadra nei momenti di difficoltà. Con 70 presenze e 41 gol in Serie B, di cui 22 nell’ultima stagione, il finlandese conosce bene la categoria e potrebbe essere determinante per i rosanero.

Le prospettive economiche e di spogliatoio

Nonostante il suo recente gesto di attaccamento alla maglia del Venezia – con l’esultanza dopo il gol contro il Parma – Pohjanpalo sa che difficilmente potrà opporsi a una cessione, soprattutto se il Palermo offrirà un contratto più lungo e vantaggioso rispetto a quello attuale.

Il suo arrivo non altererebbe gli equilibri dello spogliatoio: Brunori è in trattativa per un rinnovo fino al 2028, mentre Le Douaron si sta rivelando un investimento azzeccato. In caso di arrivo del finlandese, Henry potrebbe terminare il prestito e tornare al Verona già in questa sessione di mercato.

Alternative e concorrenza

Secondo Tripi, Pohjanpalo è la priorità per l’attacco del Palermo, ma i rosanero tengono d’occhio anche Gennaro Borrelli del Brescia e Gianluca Lapadula del Cagliari come opzioni alternative. Per il Venezia, cedere il capitano a una squadra di Serie B sarebbe preferibile rispetto a un trasferimento in Serie A, dove il Torino aveva mostrato interesse per sostituire l’infortunato Zapata.

Con il mercato che si avvia verso la conclusione, il Palermo punta a chiudere la trattativa per Pohjanpalo, consapevole che il suo arrivo rappresenterebbe un segnale forte per il campionato e per le ambizioni di promozione del club.