Tuttosport: «Palermo, cambia marcia!»

Una vittoria per spiccare il volo e lanciare un altro messaggio a chi sta davanti in classifica. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport oggi in edicola, il Palermo, dopo aver interrotto la serie positiva dello Spezia, cerca oggi di spezzare un altro tabù: centrare due vittorie consecutive, un obiettivo mai raggiunto in questa stagione. La sfida contro la Carrarese, che non perde in casa da cinque partite, si preannuncia insidiosa ma non impossibile per i rosanero.

«È il momento di dimostrare che siamo cresciuti», ha dichiarato Alessio Dionisi alla vigilia. Il tecnico del Palermo sa che la sua squadra arriva a questa gara con rinnovata fiducia dopo il successo sullo Spezia, una vittoria che ha risollevato il morale e l’autostima dei giocatori, messi a dura prova dai fischi del Barbera nel precedente pareggio contro la Sampdoria. Tuttavia, per avvicinarsi concretamente alle posizioni di vertice, il Palermo ha bisogno di continuità: una vittoria a Carrara sarebbe fondamentale per iniziare quel filotto di successi necessario a risalire la classifica.

La trasferta di oggi presenta delle difficoltà, tra cui il terreno sintetico dello stadio “Dei Marmi”, un’insidia già affrontata e superata con successo contro la Juve Stabia, altra neopromossa. Dionisi sembra aver trovato la quadra con il modulo 4-3-3, che in alcune fasi di gioco si trasforma in un più aggressivo 4-2-3-1. L’allenatore rosanero dovrebbe confermare la formazione vista contro Sampdoria e Spezia, con Ranocchia in regia, Verre in versione trequartista e Henry come riferimento offensivo centrale. «Abbiamo fatto bene nelle ultime due partite, ma la formazione la decido sempre in base agli allenamenti», ha spiegato Dionisi, lasciando aperta la possibilità di qualche modifica.

Un problema che persiste è la poca incisività dell’attacco: solo 16 gol segnati finora, di cui appena 3 realizzati dai centravanti. «Non c’è un problema centravanti», ha sottolineato Dionisi, «mi interessa che continuino a lavorare per la squadra, i loro gol arriveranno».

A Carrara, il Palermo non può permettersi passi falsi: servono i tre punti per rendere la classifica più “bella” e per avvicinarsi alle posizioni che contano. La strada sembra tracciata, ora tocca al campo confermare i progressi visti nelle ultime settimane.