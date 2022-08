L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno di serie B.

Che Como! Dal Wolverhampton acquista la punta Patrck Cutrone, 24 anni, nel 2021/22 3 gol in 28 gare all’Empoli, firma triennale, giocherà nella sua città d’origine. Non solo, i lariani chiudono col Cagliari per il centrocampista Paolo Faragò, 29 anni, ex Lecce, sarà lo “scudiero” di Cesc Fabregas che dovrebbe debuttare lunedì sera in casa contro il Brescia. Intrigo per il difensore Elio Capradossi, 26 anni, rientrato allo Spezia dopo una annata in prestito alla Spal. Tornerà in B, da vedere dove: su di lui sembrava a buon punto il Palermo (che ieri ha accolto il terzino Ales Mateju, 26 anni, nazionale ceco, ex Brescia e Venezia), poi si è inserito il Benevento, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Genoa.

Palermo che per la mediana chiede al Monza Josè Machin, 26 anni, ma l’equato-guineano stasera potrebbe anche partire titolare nei brianzoli e se coglie al meglio l’occasione, il Monza lo leverà dal mercato, è richiesto in A e B. Parma, tutto pronto per lo sbarco dal Genoa della punta franco-congolese Gabriel Charpentier, 23 anni, ex Frosinone, nel 2021/22 22 gare, 10 gol e 2 assist. Il terzino sinistro Antonio Barreca, 27 anni, ex Lecce, si è svincolato dal Monaco e ha firmato un triennale per il Cagliari.

Il Cosenza ottiene dal Genoa il regista Giacomo Calò, 25 anni, nella passata stagione al Benevento, già in B con Pordenone e Juve Stabia e chiede al Sassuolo un altro centrocampista, Marco Pinato, 27 anni, ex Pordenone. Il Venezia, nell’ambito della contro-partita Aramu, ufficializza l’arrivo dal Genoa del terzino Antonio Candela, 22 anni, firma triennale. La Spal, che si separa dal regista Federico Viviani, 30 anni, ufficiale il suo approdo al Brescia, chiede alla Cremonese il centrocampista Luca Valzania, 26 anni. Il Benevento si avvicina al centravanti nigeriano Nwankwo Simy, 30 anni, in uscita dalla Salernitana, in cerca di rilancio dopo il flop di Parma. I campani, per la mediana, valutano il ritorno di Pasquale Schiattarella, 35 anni, che prima di andare al Parma salì in A coi campani. Ma l’obiettivo numero uno è il polacco Krzysztof Kubica, 22 anni, del Górnik Zabrze.

GIOIA GENOA. Aramu e Puscas sono stati ufficializzati dal Genoa e dopo l’allenamento si sono goduti il bagno di folla al Ticket Office del Porto Antico. «Sono pronto a giocare anche domenica – ha dichiarato il trequartista Mattia Aramu -. Ho parlato col mister, mi ha fatto un’ottima impressione. Ruolo? Il mister gioca sia con i due trequartisti che con due punte, ruoli che mi piacciono e nei quali mi trovo bene. L’importante è trovare la posizione giusta per fare male all’avversario. Noi favoriti? Dobbiamo dimostrarlo sul campo. Ci aspetta un duro campionato e dobbiamo lavorare per raggiungere il nostro obiettivo. In B non bisogna sottovalutare nessuno, essere sempre concentrati, è l’unico modo per portare i 3 punti a casa ogni domenica».

Dopo gli 8 gol con il Pisa in sei mesi, Puscas è pronto a migliorarsi. «Quando il Genoa arriva, con questa piazza, con questo traguardo che vogliono raggiungere, con un progetto così, non c’è niente da dire. Appena saputo dell’interessamento ho detto subito si. Ed ora mi aspetto di ripagare il calore dei tifosi e la fiducia della società. Questa B sarà uno spettacolo, una tra le più importanti di sempre».