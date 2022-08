L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Lunedì Pierpaolo Bisoli dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Sudtirol. Dopo la separazione da Lamberto Zauli, pare non essere passata la linea del ds Paolo Bravo di andare avanti con Leandro Greco, uomo della società, che è andato in panchina nelle prime due uscite degli altoatesini. La società vuole una guida esperta e dopo l’impegno di domani sera a Reggio Calabria dovrebbe arrivare Bisoli, reduce dalla salvezza ai playout col Cosenza. Il Modena chiede al Pisa l’attaccante Giuseppe Sibilli, 26 anni. Il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo del difensore Luca Ravanelli, 25 anni, in prestito dalla Cremonese. Il Brescia, con l’esclusione dalla C del Campobasso, ha depositato il contratto del terzino sinistro Federico Pace, 23 anni. Idem per il terzino destro svedese Alexander Jallow, 24 anni, acquistato dall’Ifk Göteborg, ufficializzato l’arrivo del regista-trequartista anglolibico Ahmad Benali, 30 anni, che si è svincolato dal Crotone. fu proprio il Brescia a portarlo in Italia, dieci anni fa, da vivao del Manchester City.

Intanto però la punta Stefano Moreo, 29 anni, spinge per essere ceduto al Pisa che lo insegue da giorni, il Brescia però, non ha ancora il sostituto. Como, è sbarcato in città l’attaccante Patrick Cutrone, 24 anni, verrà acquistato dal Wolverhampton, per lui un triennale, sarà disponibile per la sfida di lunedì in casa col Brescia. Benevento e Frosinone, che si affrontano domani al Vigorito, chiudono lo scambio di attaccanti che porterà Camillo Ciano, 32 anni, alla Strega e Roberto Insigne, 28 anni, ai ciociari, che pagheranno anche 400mila euro ai campani. Parma, iniziate le visite mediche del centravanti Gabriel Charpentier, 23 anni, ex Frosinone, in arrivo a titolo definitivo dal Genoa. Palermo, ufficiale l’arrivo del terzino destro ceco Ales Mateju, 26 anni, era svincolato, ex Brescia e Venezia, firma biennale. Il Benevento si avvicina al difensore albanese Frederic Veseli, 29 anni, in uscita dalla Salernitana, giungerebbe assieme all’attaccante ni geriano Nwankwo Simy, 30 anni, al cui arrivo si lavora da tempo. Il Cosenza ha depositato in Lega il contratto del regista Giacomo Calò, 25 anni, in arrivo dal Genoa, ex Benevento.