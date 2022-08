L’edizione odierna de “Il Quotidiano di Puglia” si sofferma sul calciomercato di B riferendosi anche al Palermo, tra i club ad aver speso di più.

Circa 650 mila euro. È questo l’investimento fatto dal Bari sino ad ora, secondo i dati del portale mercato «Transfermarkt». Le operazioni per cui il presidente Luigi De Laurentiis ha dovuto mettere mano al portafoglio sono state le seguenti: Walid Cheddira, Francesco Vicari e Zan Zuzek. Per l’attaccante una cifra vicino ai 150 mila euro (con il 50% sulla futura rivendita che però finirà nelle casse del Parma), 230mila euro

nelle casse della Spal per Francesco Vicari e i restanti 300 mila euro destinati all’operazione Zuzek con il Koper.

A fronte, però, va detto di zero entrate (né cessioni, né paracadute finanziario), a differenza di altre squadre in Serie B. Meno di una settimana alla chiusura del mercato e diverse operazioni ancora da fare. Ma qual è la situazione delle altre in termini di investimenti? Guida il Parma con 16 milioni spesi e 2 quelli incassati. Chiudono il podio il Pisa con 7milioni spesi e 2,5 milioni entrati nelle casse dei toscani e il Venezia con 6 milioni spesi e 7,2 milioni incassati (escluso paracadute finanziario, ma cifra relativa soltanto alle cessioni di calciatori). In ordine poi le squadre che hanno speso di più: Genoa, Cagliari, Palermo, Ternana, Modena, Frosinone, Ascoli e…Bari (12°).

Infatti la società biancorossa in questa speciale classifica legata agli investimenti è al dodicesimo posto, con un saldo di 680mila euro sul mercato. Zero cessioni, solo acquisti per il club della famiglia De Laurentiis. Ma va detto che il primo anno di Serie B fa rima anche con un anno di ammortamento dei costi per il Bari, che negli ultimi anni ha speso tanto – e molte volte anche male, vista la lista degli esuberi – per provare il salto immediato in Serie B. Le dieci partenze ancora da fa[1]re certo non fanno sorridere il libro paga della SSC Bari, come i pochi investimenti non fanno certo emozionare la piazza. Che attende il famoso attaccante che possa alzare il livello della qualità. E in questo scenario economico non certo facilissimo, c’è l’abile diesse Ciro Polito che nelle ultime ore di trattative proverà a dare una sterzata.